Кличко про рішення суду щодо скасування перейменування двох проспектів: «Реваншу не буде!»



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Столична влада готує апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду

Київська міська рада звернеться з апеляцією щодо рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував рішення столичних депутатів про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав мер Києва Віталій Кличко.

«Реваншу не буде! По-перше: ми готуємо апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував рішення Київради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Йдеться про зміну в рамках декомунізації старих назв проспектів Московського і Ватутіна», - заявив Кличко.

«І, по-друге: на наступній сесії Київради ми, за процедурою, ще раз ухвалимо рішення про відповідне перейменування радянських проспектів», - написав мер Києва.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Як відомо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київрада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.