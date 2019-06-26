Апеляція на рішення суду про скасування перейменування проспектів вже готова – секретар Київради



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Секретар Київради Володимир Прокопів Фото: Главком

Київрада готова повторно прийняти рішення про переймування двох проспектів

У Київської міської ради вже готова апеляція на рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування рішення Київради про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича. Про це повідомив в коментарі «Главкому» секретар Київради Володимир Прокопів.

«Апеляція готова, і в той день, коли буде оприлюднено текст рішення суду, вона буде подана миттєво», - заявив він.

Прокопів зазначив, що це рішення суду «виглядає дуже дивно», оскільки позивач подав заяву кілька років тому, а суд ухвалив рішення на першому ж засіданні.

«Що б суд не видумував, Київрада працює і прийме рішення про перейменування проспектів знову», - запевнив він, додавши, що в столиці України не буде ніякого Московського проспекту.

Крім того, Прокопів нагадав, що рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту Ватутіна пройшло всю відповідну процедуру і було проголосоване, перш за все, киянами.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери і проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Мер Києва Віталій Кличко вже заявив, що реваншу не буде, столична влада подасть апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва, що скасував перейменування двох проспектів.

Як відомо, Київська міська рада перейменувала Московський проспект в українській столиці на проспект Степана Бандери в липні 2016 року.

Київрада проголосувала за перейменування проспекту генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича (головнокомандувача Української повстанської армії) в червні 2017 року.