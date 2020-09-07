ЗМІ спростували мільярдні досягнення, про які звітував директор НАБУ (документи)



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Ситник «віддав» в бюджет 8 млрд. Тільки їх ніхто ніколи не бачив?

НАБУ приписує в свої заслуги кошти, до повернення яких не має жодного відношення. Про це пише видання Ділова столиця, посилаючись на офіційні заяви і відповіді НАБУ та Міністерства фінансів України.

Так, ще 17 серпня під час брифінгу директор НАБУ Артем Ситник заявив, що економічний ефект від роботи НАБУ у І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн. До НАБУ було надіслано запит з проханням уточнити, на чому саме бюро заробило ці кошти для бюджету країни. У відповіді було сказано: за І півріччя 2020 бюджет від діяльності НАБУ отримав не 1,5 млрд, а 689 млн грн, з яких «1,95 млн грн відшкодовано добровільно особами у ході досудового розслідування, понад 82 млн грн сплачено коштів суб’єктом господарювання та понад 605 млн грн погашено третіми особами заборгованість, що виникла при вчиненні кримінального правопорушення».

Паралельний запит було надіслано і Міністерству фінансів. В офіційній відповіді Міністерства повідомляється, що за зазначений період до бюджету від діяльності усіх антикорупційних органів по факту надійшло лише 48 тисяч гривень. Після цього до НАБУ було направлено уточнюючий запит, з проханням пояснити розбіжності в цифрах. І у відповіді на цей запит НАБУ заперечує не лише офіційні дані Мінфіну, але й попередню власну заяву. Цього разу НАБУ приписало собі додатково 8,36 млрд від угод підприємств, які так і не відбулися, бо були анульовані, більше 7 млрд від угод «Укрнафти», щодо яких НАБУ могло б подати позови.

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«А насправді не могло - НАБУ не має права на позовну роботу, це прерогатива прокуратури (САП). А ще зарахували собі 65,5 млн застав, стягнутих з підозрюваних. І 82 млн сплат суб’єктами господарювання. І ще 650 млн сплаченої третіми особами заборгованості. Це господарські відносини, хтось комусь винен і свій борг сплатив. Та не питайте, до чого тут взагалі НАБУ- Ситник вважає, що до всього», - пише ДС.

«За 5 років керування Ситником НАБУ перетворилося з антикорупційного бюро в бюро нереальних роздутих цифр і неіснуючих досягнень, - пише ДС. - І дійсно, для чого реально боротись з корупцією, ловити і садити топ-чиновників, якщо це можна просто приписати».

Нагадаємо, що річний бюджет на утримання НАБУ складає 1,038 млрд грн. За результатами опитування, проведеного фондом Демократичні ініціативи з Фондом Разумкова, 96% опитаних вважають боротьбу з корупцією в країні неефективною, а оцінюють роботу Ситника повністю позитивно тільки 1,1% населення.