Суд скасував рішення Київради і дозволив забудову на березі Дніпра



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Спірна ділянка землі належить до 100-метрової прибережної захисної смуги лівого берегу річки Дніпро та до зони особливого режиму забудови

Суд із доводами чиновників не погодився і дійшов висновку, що договори оренди ділянки є поновленими

Господарчий суд Києва скасував рішення Київради від 19 грудня 2019 року і визнав поновленими договори оренди двох ділянок площею 0,87 га і 0,39 га по вул. Микільсько-Слобідська, 7-9 у Дніпровському районі столиці. Про це свідчить рішення суду від 13 серпня.

Договір поновлено на той самий строк (5 років) і на тих самих умовах за позовом ТОВ «ЛВ-Холдинг».

У 2007 році Київрада змінила цільове призначення цих ділянок і передала їх «ЛВ-Холдинг» в оренду на 5 років для будівництва багатофункціонального комплексу. При цьому були встановлені обмеження у використанні ділянок: на них заборонена забудова (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд) у зв’язку з їх належністю до 100-метрової прибережної захисної смуги лівого берегу річки Дніпро та до зони особливого режиму забудови (червоні лінії).

У 2013 році оренду було поновлено до 28 січня 2019 року. Фірма тричі надсилала до Департаменту земельних ресурсів КМДА повідомлення про поновлення оренди, однак Департамент відповідав, що відсутні підстави для цього. Зокрема, тому, що фірма не виконала умови договору про завершення забудови у трирічний строк.

А 19 грудня 2019 року Київрада прийняла рішення про відмову у поновленні оренди «ЛВ-Холдингу». В суді представник Київради заявив, що компанія, зокрема, не дотрималася обмежень у використанні ділянок. Як заявили у Київраді, ця територія входить до меж ландшафтної пам’ятки місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір та долини річки Дніпро», що підтверджується витягами із містобудівного кадастру та рішенням у справі № 826/331/16.

Втім, суд із доводами чиновників не погодився. Він дійшов висновку, що договори оренди ділянки є поновленими, оскільки:

«ЛВ-Холдинг» після закінчення строку дії договорів продовжував користуватися ділянками та, як вказує суд, належно виконував свої обов’язки;

Київрада протягом місяця після закінчення строку дії договорів не направила компанії заперечення про поновлення оренди, що суд кваліфікував як «мовчазну згоду» на пролонгацію договорів. При цьому посилання на лист Департаменту земельних ресурсів як на заперечення суд відхилив, оскільки він «не містить заперечень у поновлені договорів оренди землі та був направлений не орендодавцем», тобто не Київрадою;

рішення Київради від 19 грудня 2019 року було прийнято вже після того, як відбулося автоматичне поновлення оренди, а тому воно суперечить ч. 6 ст. 33 закону «Про оренду землі» та порушує цивільні права та інтереси «ЛВ-Холдинга».

Крім того, суд дійшов висновку, що вказані ділянки не входять до пам’ятки місцевого значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини річки Дніпро», оскільки, як зазначив суд, її межі законодавчо не визначені.

Також суд відхилив доводи про невиконання компанією умов договору в частині дотримання обмежень у використанні ділянок. Так, суд заявив, що ці обмеження стосуються лише їх частини, а не повністю всіх ділянок.

Нагадаємо, у 2006 році Київрада також продала «ЛB-Холдингу» сусідню ділянку площею 1,49 га на вул. Микільсько-Слобідській, 7, яку компанія у подальшому продала фірмі «Нова Слобідка».

У 2016 році було розпочате кримінальне провадження за фактом надання Держархбудінспекцією дозволу на будівництво в межах прибережно-захисної смуги річки Дніпро та пам’ятки ландшафту, зміни та пошкодження вказаної пам’ятки.

Власниками ТОВ «ЛВ-Холдинг» є Олександр Пугач (98%) і Андрій Поминальний (2%).

Джерело: Наші гроші