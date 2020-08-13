На скандальній забудові в Києві сталася бійка



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Сутички сталися між місцевими активістами та поліцією

Поліція затримала місцевого мешканця

У середу, 12 серпня, пізно ввечері біля будівництва на вулиці Гарматній у Солом'янському районі Києва сталася сутичка між місцевими мешканцями та поліцією.

Про це повідомляє Укрінформ.

Сутичка сталася на вулиці Гарматній біля забудови стадіону поруч із будинком культури «Росток» між місцевими активістами – противниками забудови - та поліцією.

Як пояснив керівник поліцейського патруля, їх викликали сюди, повідомивши про вибухи та постріли. На момент приїзду патрульних біля забудови було тихо.

Пізніше через дірку в паркані на огороджену територію зайшов чоловік. Він назвався місцевим мешканцем і пояснив: прийшов подивитися, що відбувається на території стадіону, біля якого прожив усе життя. Охоронці разом із патрульними почали виштовхувати чоловіка за огорожу, та він упав у яму й почав голосно кричати. На крики зібралися місцеві мешканці, й невдовзі спалахнула сутичка з поліцією. Тим часом згаданого чоловіка затримали та відвезли до відділку.

Під час сутички від дій одного із поліцейських постраждав кореспондент агентства, хоча встиг голосно декілька разів назвати свою посаду. При цьому поліцейський відмовився назватися журналісту.