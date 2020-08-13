На скандальній забудові в Києві сталася бійка
Поліція затримала місцевого мешканця
У середу, 12 серпня, пізно ввечері біля будівництва на вулиці Гарматній у Солом'янському районі Києва сталася сутичка між місцевими мешканцями та поліцією.
Про це повідомляє Укрінформ.
Сутичка сталася на вулиці Гарматній біля забудови стадіону поруч із будинком культури «Росток» між місцевими активістами – противниками забудови - та поліцією.
Як пояснив керівник поліцейського патруля, їх викликали сюди, повідомивши про вибухи та постріли. На момент приїзду патрульних біля забудови було тихо.
Пізніше через дірку в паркані на огороджену територію зайшов чоловік. Він назвався місцевим мешканцем і пояснив: прийшов подивитися, що відбувається на території стадіону, біля якого прожив усе життя. Охоронці разом із патрульними почали виштовхувати чоловіка за огорожу, та він упав у яму й почав голосно кричати. На крики зібралися місцеві мешканці, й невдовзі спалахнула сутичка з поліцією. Тим часом згаданого чоловіка затримали та відвезли до відділку.
Під час сутички від дій одного із поліцейських постраждав кореспондент агентства, хоча встиг голосно декілька разів назвати свою посаду. При цьому поліцейський відмовився назватися журналісту.
Як повідомлялося, скандальна забудова по вулиці Гарматній розпочалася 8 липня 2020 року – навколо скверу поставили огорожу і вирубали дерева. Будівництво викликало активний спротив мешканців, оскільки на цій території розташований стадіон «Росток». Проте уранці 5 серпня огородили і футбольне поле.
Як повідомили у Київській міській держадміністрації, будівельні роботи на вулиці Гарматній, 26/2 7 серпня були призупинені через низку питань до власників ділянки. «До вирішення принципових питань жодних дій з боку забудовника відбуватись не має. Спочатку необхідно визначити точні межі земельної ділянки, на якій проводяться роботи. Для цього вже найближчими днями буде залучено профільних фахівців Департаменту земельних ресурсів. Також готуємо лист-звернення до Державної архітектурно-будівельної інспекції України з приводу вказаного будівництва. Після отримання відповідей будуть вжиті заходи згідно з діючим законодавством та покладених обов’язків», – повідомив директор Департаменту міського благоустрою Олексій Кулеба.