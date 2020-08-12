Прокуратура оскаржує будівництво висотки в історичному центрі Києва



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Забудовник хоче звести житлово-адміністративний комплекс по вул. Євгена Коновальця

Окружний адмінсуд на прохання забудовника скасував містобудівні обмеження будівництва в історичному ареалі на Печерську

Прокуратура Києва оскаржила в апеляційному порядку рішення Окружного адміністративного суду міста, яким скасовано положення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки в межах історичного ареалу Києва.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що земельна ділянка по вул. Євгена Коновальця у Печерському районі Києва, на якій компанія-забудовник планує звести житлово-адміністративний комплекс, знаходиться в межах центральної планувальної зони міста та історичного ареалу столиці із обмеженням гранично допустимої висоти об’єкта будівництва.

Не погоджуючись із цим, компанія-забудовник звернулася до Окружного адміністративного суду Києва із позовом про скасування обмежень, які стосуються отримання відповідних погоджень спеціального уповноваженого органу охорони культурної спадщини.

Окружний адміністративний суд міста задовольнив позов забудовника.

Прокуратурою Києва з метою захисту інтересів держави у сфері захисту культурної спадщини оскаржено вказане рішення суду шляхом внесення апеляційної скарги до Шостого апеляційного адміністративного суду.

До слова, біля станції метро «Дарниця» у зеленій зоні між вулицею Малишка і Броварським проспектом з'явився великий зелений паркан. Місцеві жителі б'ють на сполох, оскільки забудовник хоче звести тут багатофункціональний житловий комплекс з об'єктами торгівлі та з центром громадського дитячої творчості.

Наразі згідно з приписом столичної влади розпочався демонтаж будівельного паркану. Аби не допустити будівництва, місто розглядає питання викупу земельної ділянки біля парку імені Малишка у приватного власника для суспільних потреб, а саме - розширення території парку.