Суд відмовив Генпрокуратурі в призначенні позапланової перевірки КМДА



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Суд зазначив, що законодавство не передбачає права прокурора звертатися з клопотаннями такого виду

Суд відмовив Генеральній прокуратурі в призначенні позапланової аудиторської перевірки Київської міської державної адміністрації (КМДА). Про це йдеться в матеріалах суду.

Зазначено, що Державне бюро розслідувань з 23 липня розслідує справу, відкриту за фактом можливих порушень чиновників КМДА під час продажу будинку по вул. Богдана Хмельницького, 34Б компанії «Віт-Плюс», що належить брату мера Києва, голови КМДА Віталія Кличка Володимиру.

«Під час досудового розслідування перевіряються обставини, викладені в заяві директора ТОВ «Капітал» про вчинення кримінального злочину, згідно з яким посадові особи КМДА за попередньою змовою з народним депутатом України і службовими особами приватного сектору господарювання вчинили дії, спрямовані на заволодіння майном територіальної громади міста Києва - нежитловим будинком, розташованим за адресою: Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 34Б, загальною площею 1 419,3 кв. м», - сказано в матеріалах справи.

На початку вересня прокурор Генпрокуратури попросив суд про проведення співробітниками Державної аудиторської служби позапланової виїзної ревізії Київської міської державної адміністрації.

Прокурор зазначив, що наразі в органу попереднього розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КМДА.

Проте суд відмови прокурору, зазначивши, що законодавство не передбачає права прокурора звертатися з клопотаннями такого виду.

Нагадаємо, Кличко просить Державну аудиторську службу провести аудит фінансової діяльності Київської міської державної адміністрації

Джерело: Українські новини