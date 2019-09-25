Київ планує збільшити бюджет-2020 на декілька мільярдів



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Фото: kmr.gov.ua

Бюджет Києва планується на рівні 63,7 млрд грн у 2020 році

Бюджет Києва планується на рівні 63,7 млрд грн у 2020 році, що на 5,6 млрд більше, ніж планові показники кошторису-2019. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати розглянули проєкт бюджету Києва на 2020-2022 роки», - йдеться у повідомленні.

Відповідно до проєкту рішення, наступного року місто прогнозує бюджет на рівні 63,7 млрд грн. З яких 59,3 млрд грн – це загальний фонд, спеціальний становитиме 4,4 млрд грн. Загалом, це на 5,6 млрд більше, ніж планові показники кошторису-2019.

Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб, який у 2020 році прогнозно становитиме 41%. Також у структурі доходів 21,9 % - за місцевими податками та 7,9% - за податком на прибуток підприємств.

«Водночас, ми очікуємо зменшення надходжень від акцизного податку. Це пов’язано з тим, що з наступного року до місцевих бюджетів не буде зараховуватися акцизний податок із нафтопродуктів. Прогнозується також зменшення надходжень по основних показниках наповнення бюджету розвитку. Зокрема, із 2021 року, відповідно до рішення Верховної Ради, до місцевих бюджетів не буде зараховуватися пайова участь. Тому наші плани на 450 млн грн є дуже оптимістичними, бо, мабуть, багато забудовників почекають 2021 року, щоб не сплачувати пайової участі. Це створює певні проблеми, адже пайова участь є джерелом формування бюджету розвитку», - наголосив перший заступник директора Департаменту фінансів КМДА Олександр Корень.

Загалом, головний фінансовий документ на 2020 рік збалансований. Тобто видатки не перевищуватимуть доходи.

«Традиційно значну частину бюджету місто планує спрямувати на освітню галузь. У 2020 році – це третина міського кошторису – понад 19,9 млрд грн. На охорону здоров’я закладаємо 9,58 млдр грн, на соціальний захист та забезпечення – 8,1 млрд грн. На 1,5 млрд грн, порівняно з минулим роком, збільшуємо фінансування транспортної інфраструктури. Видатки на житлово-комунальне господарство становитимуть 3,7 млрд грн», - розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Відповідний проєкт міського кошторису депутати взяли до відома, найближчим часом мають подати свої правки та зауваження.