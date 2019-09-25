Омельченко дав пораду Зеленському, як впоратися з Києвом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багаторічний очільник Києва (1999 - 2006) Олександр Омельченко

Порада президентові може бути тільки одна: президент є гарантом Конституції і ніколи не може бути іншим прикладом для власного народу, ніж дотримувачем Конституції, - Олександр Омельченко

Багаторічний міський голова (1999 - 2006) Києва Олександр Омельченко заявив, що «має далеку відстань від нового презитдента» Володимира Зеленського. Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

Колишній очільник Києва порадив, що треба зробити президенту Зеленському на рівні Києва, аби вирішити конфлікт у столиці.

«Далеку відстань я маю від нового президента Володимира Зеленського. Хоча я був при владі у Києві за багатьох президентів: Кравчуку, Кучмі, Ющенкові, ну і п’ять років Комітет очолював у Верховній Раді при президентові Януковичу. При Порошенку я вже не був у владі на центральному рівні. Я був депутатом, головою фракції «Єдність» у Київраді. Ну а при Володимирі Зеленському… Якщо будуть вибори нові у грудні, я обов’язково поведу партію «Єдність» і депутатів в Києві, щоб мати представництво, впливати задля кращого для киян», - зазначив Омельченко.

Він нагадав, що давно сказав про те, що офіс на Європейській площі, про переїзд до якого Офісу президента були розмови, був одним з найгірших варіантів. «Тоді ж я назвав і найкращі варіанти, які могли би бути: будівля МЗС, ВДНГ, Мистецький арсенал, МОЗ – чудові місця», - зауважив колишній очільник Києва.

«Порада президентові може бути тільки одна: президент є гарантом Конституції і ніколи не може бути іншим прикладом для власного народу, для України, ніж дотримувачем Конституції», - резюмував Омельченко.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли законопроєкт «Про столицю України - місто-герой Київ», який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

Крім того, депутат від «Слуги народу» і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Напередодні, 23 вересня, з подачі київського міського голови у Верховній Раді зареєстрований альтернативний законопроєкт про столицю.