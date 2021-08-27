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    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини

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    25 серпня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних - Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини
    25 серпня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних
    Фото: Київська міська прокуратура

    Поліцейські зі спільником вимагали від чоловіка $10 тис.

    Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом працівникам поліції, а також цивільній особі, які підозрюються у незаконному позбавленні волі людини та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Відносно усіх трьох підозрюваних суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі 180 тис. грн. для кожного, що є максимальним розміром застави відповідно до санкції статті.

    Нагадаємо, вказані правоохоронці за допомогою спільника вчинили імітацію затримання чоловіка, який перебував у розшуку, з метою подальшого отримання від нього грошових коштів у сумі $10 тис. за неповідомлення про його місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування.

    25 серпня за результатами проведених слідчих дій поліцейським та їхньому спільнику було повідомлено про підозру.

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    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини
    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини
    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини
    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини
    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини
    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини
    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини

    Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал викрадення
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    Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини