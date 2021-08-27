Суд взяв під варту поліцейських, підозрюваних у викраденні людини

25 серпня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних

25 серпня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних

Поліцейські зі спільником вимагали від чоловіка $10 тис.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи двом працівникам поліції, а також цивільній особі, які підозрюються у незаконному позбавленні волі людини та одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Відносно усіх трьох підозрюваних суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі 180 тис. грн. для кожного, що є максимальним розміром застави відповідно до санкції статті.

Нагадаємо, вказані правоохоронці за допомогою спільника вчинили імітацію затримання чоловіка, який перебував у розшуку, з метою подальшого отримання від нього грошових коштів у сумі $10 тис. за неповідомлення про його місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування.

25 серпня за результатами проведених слідчих дій поліцейським та їхньому спільнику було повідомлено про підозру.

Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.