У Києві двоє поліцейських викрали чоловіка та вимагали $10 тис. (фото)

Схему вимагання коштів вигадав чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності

25 серпня столичні правоохоронці повідомили про підозру двом працівникам одного з районних управлінь поліції Києва, а також цивільній особі за фактами незаконного позбавлення волі людини та одержання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища, поєднане із вимаганням (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, дізнався про те, що його знайомий перебуває у розшуку за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України (шахрайство).

У зв’язку із цим вказаний громадянин домовився з двома працівниками поліції про імітацію затримання свого знайомого з метою подальшого отримання грошових коштів за неповідомлення про його місцезнаходження уповноваженому органу досудового розслідування.

Наприкінці квітня 2021 року вказані особи домовились про зустріч із потерпілим, у ході якої фізично позбавили останнього можливості пересуватись та змусили сісти до автомобіля одного з працівників поліції. У подальшому правоохоронці висунули вимогу про надання їм неправомірної вигоди у сумі $10 тис. за неповідомлення про його місцезнаходження органу досудового розслідування, який оголосив чоловіка у розшук.

На вказану вимогу потерпілий був змушений погодитись.

Протягом кількох наступних годин чоловік у супроводі працівників поліції збирав по місту необхідну суму грошових коштів, частину яких зняв із власних банківських карток, частину готівкових коштів забрав з місця проживання, а частину - позичив у знайомого.

Після того, як грошові кошти були зібрані, потерпілий надав працівникам поліції близько 95 тис. гривень, після чого його відпустили, при цьому жодних документів про затримання не складалось.

25 серпня проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання та місцем роботи підозрюваних. На теперішній час вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Один із правоохоронців наразі вже є обвинуваченим у кримінальному провадженні, яке розслідувалось слідчими прокуратури Києва, та наразі розглядається Голосіївським районним судом Києва.

Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.