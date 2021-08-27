У Києві продають «липові» сертифікати про вакцинацію: скільки коштує підробка

Аферисти вносять клієнтів до реєстру Національної служби здоров’я України, після чого можна отримати Covid-сертифікат у додатку «Дія»

Медпрацівникам загрожує кримінальна відповідальність за підробку сертифікатів про вакцинацію

У Києві ділки почали продавати підроблені сертифікати про вакцинацію. Журналісти телеканалу «Київ» знайшли кілька точок, де їх можна придбати.

Вартість підробки недешева. Наприклад, за сертифікати про щеплення вакциною Pfizer просять 5,2 тис. грн, Moderna дешевше – 4,5 тис. грн. Довідки про щеплення вакциною CoronaVac продають за 3,5 тис. грн.

І це не звичайні підробки. Клієнта нібито навіть занесуть до реєстру Національної служби здоров’я України. Відтак, роздрукувати сам сертифікат можна буде у свого сімейного лікаря.

У столичному Департаменті охорони здоров’я пояснили, що таке шахрайство дійсно можливе. Недобросовісні медпрацівники можуть виливати дози препарату, а номер і серії партії – вписувати в довідки.

Відстежити підробки складно, адже вакцинують сьогодні і в приватних закладах, і в державних, і в комунальних.

«Вакцину виливають. Назву, серію пишуть. Я хотів би попередити медичних працівників. Щоб врятувати свою рідну людину, родичі розкажуть усе, коли ця людина буде в тяжкому стані лежати в лікарні, маючи при собі сертифікат вакцинації. Країна-виробник чи фірма-виробник цієї вакцини, її представники в Україні так само займуться цим питанням. Це їхня репутація – як це їхня вакцина не спрацювала? То чи буде вона взагалі введена в організм? Тобто це такий «клубок» може закрутитися доволі серйозний», – розповів координатор із вакцинації в Києві Василь Животенюк.

До слова, медпрацівникам загрожує кримінальна відповідальність у разі встановлення факту участі в махінаціях. А суспільству такі дії загрожують ще однією хвилею пандемії.

Раніше Мінцифри розповіло, як отримати Covid-сертифікати в «Дії».

Кабінет міністрів України розширив список вакцин від коронавірусу, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат. До переліку внесли препарат Janssen (Johnson & Johnson).

Рада нацбезпеки та оборони України хоче посилення відповідальності за підробку сертифікатів та довідок про вакцинацію від коронавірусу. Відповідне рішення підписав президент Володимир Зеленський.