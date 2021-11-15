Суд забрав у СБУ ділянку під забудову біля фунікулера

Місцеві жителі виступають проти будівництва житлового будинку на зсувонебезпечному схилі

Господарський суд Києва визнав припиненим право постійного користування Служби безпеки України земельною ділянкою площею 0,26 га на вул. Боричів Тік, 4-А у Подільському районі Києва, на яку у серпні СБУ отримала вихідні дані для будівництва житлового будинку. Про це свідчить рішення суду від 27 жовтня.

Рішення про передачу цієї ділянки Службі безпеки Київрада прийняла у травні 2004 року. Відповідний договір про передачу 0,26 га в оренду СБУ на 5 років для будівництва житлового будинку з підземним паркінгом уклали у жовтні того ж року.

Ділянка знаходиться за 100 метрів від Київського фунікулера

Суд встановив, що з урахуванням дати реєстрації Головним управлінням земельних ресурсів КМДА договору оренди строк його дії був встановлений до 18 квітня 2010 року.

Водночас, через пів року після закінчення цього терміну, у жовтні 2010 року СБУ звернулася до Київради з листом із проханням внести зміни до рішення 2004 року в частині заміни слів та цифр «в короткострокову оренду на 5 років» словами «в постійне користування». І Київрада рішенням від 6 жовтня 2011 року внесла відповідні зміни.

Суд дійшов висновку, що Київрада не тільки внесла зміни у рішення 2004 року, яке вичерпало свою дію фактом його виконання, а і змінила підставу, на якій ділянка передавалася в користування Службі безпеки України.

Враховуючи, що рішення 2004 року є ненормативним правовим актом одноразового застосування, яке вичерпало свою дію фактом його виконання, суд дійшов висновку, що подальша зміна цього рішення самим органом місцевого самоврядування суперечить вимогам чинного законодавства України.

Суд визнав незаконним та скасував рішення Київради від 6 жовтня 2011 року; визнав недійсним державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 20 лютого 2012 р., виданий Службі безпеки України на підставі рішень Київради від 27 травня 2004 р. та від 6 жовтня 2011 р.; визнав припиненим право постійного користування СБУ ділянкою площею 0,26 га на вул. Боричів Тік, 4-А.

Позов до суду подала ГО «Серце Подолу», яку створили мешканці будинку по вул. Ігорівській, 2/6, що розташовується на ділянці поруч із запланованою забудовою. Місцеві жителі виступають проти будівництва житлового будинку на зсувонебезпечному схилі.

Нагадаємо, що 13 серпня цього року СБУ отримала містобудівні умови та обмеження на проєктування житлового будинку на вказаній ділянці.

За даними МУО, ділянка 0,26 га на вул. Боричів Тік, 4-А розташована на зсувонебезпечних територіях, в зоні підтоплення ґрунтовими водами. Ділянка є складовою частиною пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення Історичний ландшафт Київських гір і долин р. Дніпра. Ділянка знаходиться в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», архітектурній охоронній зоні, археологічній охоронній зоні. Ділянка входить в межі Центральної планувальної зони, історичного ареалу столиці.

Ділянка знаходиться за 100 метрів від Київського фунікулера.

Джерело: Наші гроші