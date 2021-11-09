На місці скандальної забудови в Києві знову виріс паркан і з’явились «тітушки» (фото)

Будівництво планується на ділянці площею 0,26 га, яка з березня 2020 року арештована у рамках кримінального провадження

Забудовник огородив парканом зелену зону

Попри протести місцевих мешканців та активістів проти будівництва висотки на вул. Відпочинку, 25 у Святошинському районі Києва, на будівельному майданчику знову з'явився паркан. Про це повідомила депутатка Київської міської ради від «Голосу» Аліна Михайлова на своїй сторінці у Facebook.

«Пам'ятаєте ту зашкварну забудову з армією тітушні (100+ спортсменів у масках), яка порушує всі будівельні норми і в рамках якої знищуються сторічні дуби? Сьогодні цей треш продовжується. На місце привезли матеріали для паркану і тітушню, на що місто не реагує, а поліція тупо сприяє. Дерев'яне одоробло без законних підстав огородило зелену зону, а мешканці кажуть, що на місці «працюють» понад 100 тітушок», – написала вона.

Нагадаємо, 21 жовтня на місці скандального будівництва сталися сутички між місцевими мешканцями та «тітушками».

Будівництво планується на ділянці площею 0,26 га, яка з березня 2020 року арештована у рамках кримінального провадження за фактом знищення дубів шляхом розливання нафтопродуктів під їх коренями. Цю ділянку набув у приватну власність кооператив «Світ житла» на підставі рішення Київради 2010 року. У 2020 році власником ділянки стало ТОВ «Вуд Гейтс», яке планує звести будинок на 21 поверх, загальна площа квартир – майже 8 тис. кв. м.

Проти забудови на вул. Відпочинку, 25 виступають жителі навколишніх будинків, які зазначають, що вказана ділянка є прилеглою територією до їхніх будинків. Крім того, за їхніми словами, на ділянці проходять підземні води, що є загрозою для проведення будівництва.

Навколо цього будівництва триває судова тяганина. Нещодавно суд дозволив зведення будинку.