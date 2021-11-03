Столиця розробить стратегію збереження історичної забудови

Стратегія включатиме кілька напрямів роботи щодо збереження історичних будівель

Столична влада планує розробити Стратегію збереження цінної забудови на місцевому рівні в Києві до 2035 року з метою визначення об'єктів архітектурної спадщини з їх подальшим збереженням. За поданням київського міського голови Віталія Кличка проєкт рішення зареєстровано у Київській міській раді.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, на жаль державна система збереження та використання культурної спадщини не має належного організаційного, програмно-цільового та матеріального забезпечення, оскільки фінансування недостатнє та не має системного характеру.

«Історична забудова, включно з пам'ятками архітектури, потребує захисту від знищення. Культурна спадщина є базою для успішного розвитку туристичної індустрії та важливим чинником соціально-економічного розвитку. Наразі на законодавчому рівні відсутнє визначення дефініції «цінна забудова», водночас центральний орган виконавчої влади з питань охорони культурної спадщини ігнорує звернення стосовно внесення об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України», – зазначив Бондаренко.

Заступник міського голови розповів, що за останні три роки та перший квартал 2021 року Київська міська державна адміністрація направила 32 подання про внесення 1 509 пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Водночас протягом 2018-2020 років Міністерством культури та інформаційної політики України було видано накази на занесення до реєстру тільки 21 об’єкта.

«Історичні будівлі потребують своєчасного догляду та ремонту, а також захисту від навмисного пошкодження. Знищення пам’яток архітектури викликає значний резонанс і громадське обурення. Необхідно невідкладно розробити концептуальний підхід щодо збереження цінної забудови. Київ є багатовіковим містом, тому потрібно унеможливити знищення нашої культурної спадщини», – розповів Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що стратегія буде комплексною та включатиме кілька напрямів роботи щодо збереження історичних будівель.

Як повідомлялося, нещодавно розроблено інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки.