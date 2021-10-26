Суди заборонили забудовнику чіпати будівлю «Квіти України»

Будівля «Квіти України» до початку робіт забудовника була обплетена виноградом

Заборонено проводити будь-які будівельні та ремонтні роботи, які можуть змінити фасад чи інші елементи будівлі

25 жовтня Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким задоволено заяву про забезпечення позову та заборонено реконструкцію будівлі «Квіти України». Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

Заборонено проводити переробку, реконструкцію, демонтаж, підготовчі будівельні роботи, будь-які будівельні та ремонтні роботи, роботи щодо облагородження території чи будь-які інші роботи, які мають чи можуть мати своїм наслідком будь-які зміни фасаду чи інших елементів будівлі, які відрізнятимуться від авторського проєкту, а також замовляти та укладати договори на такі роботи з будь-якими підрядниками, до набрання рішенням у справі законної сили.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу подану представником заінтересованої особи ПрАТ «Квіти України» – без задоволення.

Нагадаємо, 12 липня представники забудовника почали демонтаж фасаду будівлі «Квіти України» на вулиці Січових Стрільців, 49 у Києві.

Кияни знесли будівельний паркан і заблокували роботу техніки.

13 липня Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на будівлю «Квіти України».

Київська міська державна адміністрація анулювала контрольну картку на проведення робіт біля будівлі «Квіти України».

На початку серпня Департамент охорони культурної спадщини вніс будівлю «Квіти України» до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.