Суд зберіг для столичної казни понад 670 млн грн

Товариство «Київ Термінал» намагалося стягнути з Київради і КМДА збитки за розірвання договору

Столична влада виграла судову тяганину з товариством «Київ Термінал», яке не здійснило реконструкцію Харківської площі

Північний апеляційний господарський суд скасував рішення місцевого господарського суду про стягнення з Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації на користь товариства «Київ Термінал» понад 671 млн грн збитків за розірвання інвестиційного договору щодо реконструкції Харківської площі. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

За договором товариство «Київ Термінал» повинно було здійснити інвестування комплексної реконструкції Харківської площі, яка так і не була ними проведена, розповів заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, у 2007 році між Департаментом економіки та інвестицій КМДА та товариством «Київ Термінал» був укладений інвестиційний договір про інвестування комплексної реконструкції Харківської площі з будівництвом транспортної розв’язки.

«Товариству були надані в оренду земельні ділянки на Харківській площі Дарницького району. Однак роботи виконані не були. У жовтні 2013 року Київська міська рада прийняла рішення про розірвання договору у зв’язку з необхідністю використання вказаних земельних ділянок для суспільних потреб, зокрема, для реконструкції транспортної розв’язки на Харківській площі. У грудні 2013 року було укладено додаткову угоду про розірвання інвестиційного договору», – зазначив Бондаренко.

Секретар Київради підкреслив, що спір у справі виник у зв’язку із наявністю, на думку товариства «Київ Термінал», підстав для солідарного стягнення збитків з Департаменту економіки та інвестицій КМДА та Київської міської ради, завданих внаслідок розірвання інвестиційного договору.

«Господарський суд першої інстанції задовольнив позов у частині стягнення прямих збитків у розмірі понад 671 млн грн, в іншій частині позову – відмовив. Не погоджуючись із таким рішенням, Департамент економіки та інвестицій КМДА звернувся до Північного апеляційного господарського суду з проханням скасувати рішення суду», – додав заступник міського голови.

27 травня 2021 року судом було закінчено розгляд вказаної справи в апеляційному провадженні, оголошено вступну та резолютивну частини постанови суду. Ретельно дослідивши матеріали судової справи, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку про відсутність підстав для виплати з бюджету Києва збитків у розмірі 671 млн грн на користь товариства «Київ Термінал». Рішенням суду першої інстанції було скасувати та відмовити у задоволенні позову товариству.

«Таким чином, Північний апеляційний господарський суд поставив крапку та зберіг для територіальної громади столиці понад 671 млн грн. Переконаний, що бюджет міста Києва точно зможе використати ці кошти на більш пріоритетні цілі», – підкреслив Бондаренко.