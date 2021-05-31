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    Прокуратура попередила вибуття з держвласності гуртожитків НАУ

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    Судова тяганина за гуртожитки НАУ триває - Прокуратура попередила вибуття з держвласності гуртожитків НАУ
    Судова тяганина за гуртожитки НАУ триває
    Фото: Київська міська прокуратура

    У 2016 році на підставі низки підроблених документів гуртожитки незаконно перейшли у власність комерційної структури

    Київська міська прокуратура попередила незаконне вибуття з державної власності гуртожитків Національного авіаційного університету вартістю понад 86 млн грн, що розташовані по вул. Вітряні Гори в Києві. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Встановлено, що вказані гуртожитки перебували на балансі Національного авіаційного університету, однак у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно перейшли у власність комерційної структури та у подальшому - фізичних осіб.

    Водночас комерційна структура звернулась з позовом до Подільського районного суду Києва про витребування вказаного майна від фізичної особи.

    У зв’язку з цим у травні 2017 року прокуратура вступила у вказану справу на захист інтересів держави в особі Міністерства освіти і науки України та Національного авіаційного університету, які не були залучені у справу.

    Справа розглядалась судами неодноразово.

    За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури постановою Київського апеляційного суду скасовано рішення суду першої інстанції, яким витребувано вказане державне майно на користь комерційної структури, та відмовлено у задоволенні позову.

    До слова, з 10 лютого 2021 року ректором Національного авіаційного університету призначено Максима Луцького.

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    Теги: прокуратура Київ суд нерухомість вуз майно
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    Прокуратура попередила вибуття з держвласності гуртожитків НАУ