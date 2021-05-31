Прокуратура попередила вибуття з держвласності гуртожитків НАУ

У 2016 році на підставі низки підроблених документів гуртожитки незаконно перейшли у власність комерційної структури

Київська міська прокуратура попередила незаконне вибуття з державної власності гуртожитків Національного авіаційного університету вартістю понад 86 млн грн, що розташовані по вул. Вітряні Гори в Києві. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що вказані гуртожитки перебували на балансі Національного авіаційного університету, однак у 2016 році на підставі низки підроблених документів незаконно перейшли у власність комерційної структури та у подальшому - фізичних осіб.

Водночас комерційна структура звернулась з позовом до Подільського районного суду Києва про витребування вказаного майна від фізичної особи.

У зв’язку з цим у травні 2017 року прокуратура вступила у вказану справу на захист інтересів держави в особі Міністерства освіти і науки України та Національного авіаційного університету, які не були залучені у справу.

Справа розглядалась судами неодноразово.

За апеляційною скаргою Київської міської прокуратури постановою Київського апеляційного суду скасовано рішення суду першої інстанції, яким витребувано вказане державне майно на користь комерційної структури, та відмовлено у задоволенні позову.

До слова, з 10 лютого 2021 року ректором Національного авіаційного університету призначено Максима Луцького.