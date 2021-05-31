Щорс переїде з центру Києва. Що декомунізують у столиці (список)

У Києві знову заговорили про незавершену декомунізацію

Український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна». Про це пише «Сьогодні».

В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що їх повноваження щодо перейменування або демонтажу об'єктів мають лише рекомендаційний характер. А рішення приймають міські влади та установи, на балансі яких знаходяться ці об'єкти.

Список на декомунізацію в Києві:

два пам'ятні знаки на честь Івана Кудрі;

пам'ятник Миколі Щорсу;

зображення герба СРСР на щиті «Батьківщини-матері»;

меморіальна дошка більшовикам 1919 г. (вул. Г. Сковороди, 2);

барельєф більшовикам 1918 г. (вул. Московська, 2, завод «Арсенал»);

меморіальна дошка Бойченку Олександру Максимовичу (вул. Саперно-Слобідська, 39);

меморіальна дошка Бойченку Олександру Максимовичу (вул. Михайла Грушевського, 9);

меморіальна дошка Бурмістенку (пров. Бурмістенка, 3-5А);

меморіальна дошка Володарському Мойсеєві Марковичу (вул. Полтавська, 12);

меморіальна дошка газеті «Більшовик» (вул. Мала Житомирська, 9-Б);

меморіальна дошка Гречку Андрію Антоновичу (пр. Повітрофлотський, 6);

меморіальна дошка Затонському Володимиру Петровичу (пр. Перемоги, 37 корпус1);

меморіальна дошка Затонському Володимиру Петровичу (бул. Тараса Шевченка, 14);

меморіальна дошка Ленгніку Фрідріху Вільгельмовичу (пр. Перемоги, 39);

барельєф Леніну Володимиру Іллічу, станція метро «Театральна» (барельєф закритий, але поки не демонтований);

меморіальна дошка Островському Миколі Олексійовичу (вул. Ползунова, 2);

окремі барельєфи на станції метро «Вокзальна»;

меморіальна дошка червоногвардійцям (вул. Ползунова, 2);

меморіальна дошка «Штаб червоногвардійців» (пр. Перемоги, 37 корпус 1, НТУУ «КПІ»);

меморіальна дошка на честь робітників «Південно-Російського машинобудівного заводу» (вул. Жилянська, 107);

дошка в честь побратимства з містом Краків – містить радянський герб Києва з серпом і молотом (вулиця Краківська на розі з бульваром Праці 5);

скульптурна композиція екіпажу бронепоїзда «Таращанець» в однойменному парку «Таращанець» (ріг вулиць Ялтинської і Заслонова);

скульптура Островському Миколі Олексійовичу (перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на вул. Повітрофлотському 35);

бюст Костикову Андрію (вул. Старонаводницька, на території НТУУ «КПІ»);

Арка дружби народів (скульптурна композиція двох робочих з гербом СРСР) (Хрещатий парк);

бюст Артему (вул. Олени Теліги 35, біля дитячого будинку культури).

Що буде з гербом на щиті Батьківщина-матері

Питання про демонтаж герба СРСР зі щита скульптури Батьківщина-мати обговорюється з 2015 року, але поки залишається на рівні обговорень.

«Що стосується демонтажу герба на щиті Батьківщини-матері, то перш ніж проводити будь-який демонтаж, на це необхідно отримати рішення уряду або Міністерства культури України. Поки його не буде, ніхто не почне розробляти документацію, тим більше проводити будь-які роботи», – розповів сайту «Сьогодні» очільник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Чи демонтують монумент під Аркою дружби народів

Монумент під Аркою дружби народів у вигляді скульптурної композиції двох робочих з гербом СРСР викликає подив у киян і громадських активістів. Він не відповідає історичній дійсності і є частиною радянської ідеології.

«Про наявність виконавчого напису місцевої влади про демонтаж цього пам'ятника на цей момент мені невідомо. Наскільки я знаю, обговорюється питання створення в Києві кількох нових культурних об'єктів, і в тому числі, одне з місць, де ці об'єкти можуть встановити – це під Аркою дружби народів. Але коли це буде зроблено, поки невідомо. Розпоряджень або інших документів поки немає», – розповів Дробович.

Щорс переїде з бульвару

Питання про демонтаж кінного пам'ятника Щорсу обговорюється теж досить давно. Невідомі вандали навіть відпиляли коню бронзову ногу. Але схоже, що скульптуру таки приберуть з центру Києва.

«Є одна організація, яка готова прийняти пам'ятник Щорсу до себе. Ми зараз консультуємося з Міністерством культури стосовно підготовки документів для його транспортування. Ми його не будемо вилучати з реєстру пам'ятників культури, а просто змінимо його місце дислокації. Предметно про це можна буде говорити через кілька тижнів», – сказав Дробович.

Нагадаємо, у червні 2018 року мер Києва Віталій Кличко виступив проти перенесення пам'ятника Щорсу.