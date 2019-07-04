Суд знову дозволив забудувати озера на столичних Осокорках



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Будівництво ЖК «Патріотика на озерах»

Конфлікт навколо забудови озер на Осокорках набирає нових обертів

2 липня 2019 року Господарський суд Києва підтримав правову позицію забудовника і прийняв рішення про визнання недійсним та скасування рішення Київської міської ради від 31 січня 2019 року, яке передбачало розірвання договорів оренди земельних ділянок, призначених для будівництва ЖК «Патріотика на озерах». Про це повідомляє пресслужба банку «Аркада».

«Оголошуючи вступну та резолютивну частини рішення, суд наголосив, що головною причиною визнання рішення Київської міської ради недійсним є те, що воно прийняте в період дії ухвали Господарського суду м. Києва від 25.05.2018р. Вказана ухвала забороняє Київській міській раді вчиняти будь-які дії, направлені на розірвання договорів оренди з користувачем земельних ділянок», - йдеться в повідомленні.

В «Аркаді» наголосили, що зазначена ухвала на сьогоднішній день залишається чинною, пройшла усі стадії судового оскарження і не може бути скасована. «У зв’язку з цим, Київрада не має права повторно приймати рішення про припинення оренди земельних ділянок», - підкреслили представники забудовника.

Нагадаємо, конфлікт між місцевими жителями на Осокорках і забудовником тривав з минулого року.

31 січня 2019 року депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс». Столична влада закликає не купувати квартири в недобудованих будинках комплексу «Патріотика на озерах». Договір оренди землі зі скандальним забудовником «Контактбудсервіс» на Осокорках Київрада розірвала.

11 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

11 червня Шостий апеляційний суд задовольнив позов ГО «Екопарк Осокорки» і скасував дозвіл на будівництво ЖК «Патріотика на озерах» у Києві.

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