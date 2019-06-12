Боротьба за озера на Осокорках: суд заборонив забудову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд скасував дозвіл на будівництво ЖК «Патріотика на озерах»

11 червня Шостий апеляційний суд задовольнив позов ГО «Екопарк Осокорки» і скасував дозвіл на будівництво ЖК «Патріотика на озерах» у Києві.

Про це повідомила активістка Ольга Паржицька.

«Шостий апеляційний суд прийняв рішення задовольнити позов ГО «Екопарк Осокорки» в повному обсязі і скасував дозвіл на будівництво другої черги, а саме «Патріотики на озерах», - написала вона у Facebook.

Нагадаємо, конфлікт між місцевими жителями на Осокорках і забудовником тривав з минулого року.

31 січня 2019 року депутати Київради ухвалили рішення про розірвання договору оренди землі зі скандальним забудовником Осокорків компанією «Контактбудсервіс».

Столична влада закликає не купувати квартири в недобудованих будинках комплексу «Патріотика на озерах». Договір оренди землі зі скандальним забудовником «Контактбудсервіс» на Осокорках Київрада розірвала.

11 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».