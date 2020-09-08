Свіжі рейтинги. Партія Смешка проходить до Київради



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Партія Смешка «Сила і Честь» є одним з лідерів електоральних симпатій серед позапарламентських політичних сил

Дослідження соціологічної групи «Рейтинг» відбулося протягом 31 серпня – 1 вересня

Вісім політичних партій наразі долають прохідний бар’єр на виборах до Київради. Серед них УДАР (28,6%), «Європейська солідарність» (14%) та «Слуга народу» (10,7%). З позапарламентських партій одним з лідерів симпатій виборців в столиці є партія Ігоря Смешка «Сила і Честь» (5,5%).

Про це повідомляє соціологічна група «Рейтинг» за результатами дослідження суспільно-політичних настроїв киян.

За даними дослідження, 37% опитаних не задоволені діяльністю мера Києва Віталія Кличка. При цьому його роботу щодо подолання коронавірусу негативно та вкрай негативно оцінюють 27% мешканців столиці.

69% киян мають намір взяти участь у місцевих виборах. Серед тих, хто має намір голосувати та визначився зі своїми вподобанням, найбільшою популярністю користуються вісім політичних партій, які мають високі шанси пройти до Київради.

В трійці лідерів Удар (28,6%), «Європейська солідарність» (14%) та «Слуга народу» (10,7%). Також в міській раді отримають значне представництво партії «Голос» (6,5%) та «Сила і Честь» (5,5%). Причому, партія «Сила і Честь» наразі є одним з лідерів електоральних симпатій серед позапарламентських політичних сил.

Дослідження соціологічної групи «Рейтинг» відбулося протягом 31 серпня – 1 вересня методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).