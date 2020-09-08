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    Новини

    У Києві дитина нахромилася на металевий паркан (фото)

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    У Києві дитина нахромилася на металевий паркан (фото)
    Фото: ДСНС

    Хлопчик плечем напоровся на металевий штир

    У понеділок, 7 вересня, на вул. Кубанської України, 45-А в Деснянському районі Києва дитина напоролась на металевий штир паркану. Інформація про це надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 18:39.

    До місця події прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, повідомляє пресслужба столичних рятувальників.

    Як виявилось, у дворі 5-поверхового житлового будинку під час спроби перелізти через паркан дитина 2011 року народження напоролась плечем на металевий штир.

    Рятувальники за допомогою спеціального аварійного-рятувального інструменту звільнили хлопчика з паркана та передали працівникам медичної служби.


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    До слова, у липні на території храму в селі Великі Ком'яти Виноградівського району Закарпатської області сталася надзвичайна подія: жінка наштрикнулась рукою на металеву конструкцію огорожі.

    Київ ДСНС діти рятувальники
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