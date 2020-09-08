«Євросолідарність» вимагає від влади припинити витрачати гроші з Covid-фонду на інші потреби



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Всі ці гроші мають витрачатися виключно на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей, - наголошують у Порошенка

Влада повністю втратила контроль за поширенням коронавірусу. За темпами поширення хвороби Україна «проривається» у антилідери не лише в Європі, а в усьому світі. Про це йдеться в заяві партії «Європейська солідарність», в якій політсила також закликає зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з Covid-19 на будь-які цілі, не пов’язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом.

«Влада примудрилася майже зупинити економіку, але так і не спромоглася загальмувати поширення вірусу. Влада повністю провалила боротьбу з коронавірусом, оскільки не спрямувала необхідні кошти на захист людей, на створення реанімаційних ліжок з усім потрібним обладнанням, на страхування життя і здоров’я медиків. Лише за минулу добу в Україні встановлено черговий антирекорд – від коронавірусу померло 57 осіб. Всього життя втратили 2934 людини», - йдеться у заяві.

У «ЄС» кажуть, що одна з причин – «розкрадання та використання абсолютно не за призначенням» коштів Фонду боротьби з коронавірусом.

«Фонд було сформовано шляхом болісного скорочення видатків на освіту, культуру, місцеве самоврядування. Але, як кажуть, «спритність рук», і жодного шахрайства. Монобільшість, уряд та Офіс президента переспрямували ці кошти… на добудову доріг і святкові стрічки, які Зеленський має перерізати перед місцевими виборами.

Програму будівництва та ремонту доріг спроектувала і почала втілювати в життя команда Порошенка. Одним із головних джерел фінансування були десятки мільярдів гривень, заощаджені внаслідок боротьби з контрабандою та корупцією на митниці. Зеленський і «слуги» закатують в бетон та асфальт, не забуваючи про власні кишені, кошти, зібрані з усієї країни на боротьбу з пандемією. Більше половини фонду – 35 мільярдів гривень – витрачається втридорога на «інфраструктурні об’єкти». Вартість робіт значно перевищує показники попередніх років. Вважаємо це мародерством», - йдеться у заяві.

У політсилі Порошенка кажуть, що наразі з усієї країни надходять повідомлення про переповнення лікарень і неможливість госпіталізації важких хворих, відсутність у лікарнях найнеобхіднішого, відсутність доплат медикам і страхування їхнього здоров’я та численні інші проблеми. Особливо критичною є ситуація в громадах, де навіть уряд визнає високий рівень небезпеки.

«Тому ми вимагаємо негайно зупинити витрачання коштів Фонду боротьби з Covid-19 на будь-які цілі, не пов’язані безпосередньо з боротьбою з коронавірусом. Всі ці гроші мають витрачатися виключно на боротьбу з коронавірусом і порятунок людей. Для цього Фонд і був створений – не для корупції, не для «відосиків» і не для будівництва доріг.

Маємо рятувати медичних працівників, які протистоять поширенню коронавірусу в Україні, застрахувати їхнє здоров’я і забезпечити лікарні усім необхідним для подолання пандемії.

«Європейська солідарність» вимагає розслідувати усі випадки нецільового використання коштів на боротьбу з коронавірусом і притягнути винних до відповідальності», - йдеться у заяві.

Раніше глава Мінфіну повідомив, скільки грошей залишилося в коронавірусному фонді.

До слова, Міненерго просить повернути з коронавірусного фонду 140 мільйонів на розвиток уранової шахти .

Раніше Міністерство фінансів поінформувало, що станом на 1 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 2020 року витратили 19,1 млрд грн із передбачених 66 млрд грн - це 29% від загальної суми.