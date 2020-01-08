Свята закінчуються: знову заборонено паркуватися на 19 локаціях у центрі Києва (список)
Паркуватися в цих місцях можна було лише з 24 грудня до 7 січня
Від сьогодні в центрі Києва діє звичайна схема паркування. Комунальні служби відновлюють дію 104 дорожніх знаків «Стоянка заборонена» і «Зупинка заборонена».
Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.
Тобто автівки не дозволяється лишати на 19-ти локаціях, де це можна було робити під час новорічно-різдвяних святкувань:
- вулиця Велика Житомирська (від Олеся Гончара до Володимирської)
- вулиця Михайлівська
- вулиця Олеся Гончара (від Великої Житомирської до Ярославового Валу)
- вулиця Стрілецька
- вулиця Золотоворітська
- провулок Рильський
- провулок Георгіївський
- вулиця Рейтарська (від Золотоворітської до Олеся Гончара)
- вулиця Ярославів Вал (від Олеся Гончара до Володимирської)
- вулиця Прорізна
- вулиця Бориса Грінченка
- провулок Тараса Шевченка
- вулиця Софіївська
- вулиця Алли Тарасової
- провулок Михайлівський (від вулиці Софіївської до вулиці Михайлівської)
- вулиця Мала Житомирська
- вулиця Трьохсвятительська (від Хрещатика до Трьохсвятительської, 4)
- вулиця Костьольна
- вулиця Володимирська (від Великої Житомирської до Десятинного провулку та від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної).
Зазначається, що паркуватися в цих місцях можна було лише з 24 грудня до 7 січня у зв’язку із масовими гуляннями, що проходили поруч.
«Тож просимо всіх дотримуватися правил та лишати авто на платних майданчиках чи там, де це дозволено. Від цього залежить безпека дорожнього руху і порядок на дорогах. Свята закінчуються, місто та його жителі повертаються до буденного графіку», - повідомили у Центрі організації дорожнього руху.