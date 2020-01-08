Свята закінчуються: знову заборонено паркуватися на 19 локаціях у центрі Києва (список)



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Паркуватися в цих місцях можна було лише з 24 грудня до 7 січня

Від сьогодні в центрі Києва діє звичайна схема паркування. Комунальні служби відновлюють дію 104 дорожніх знаків «Стоянка заборонена» і «Зупинка заборонена».

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Тобто автівки не дозволяється лишати на 19-ти локаціях, де це можна було робити під час новорічно-різдвяних святкувань:

вулиця Велика Житомирська (від Олеся Гончара до Володимирської) вулиця Михайлівська вулиця Олеся Гончара (від Великої Житомирської до Ярославового Валу) вулиця Стрілецька вулиця Золотоворітська провулок Рильський провулок Георгіївський вулиця Рейтарська (від Золотоворітської до Олеся Гончара) вулиця Ярославів Вал (від Олеся Гончара до Володимирської) вулиця Прорізна вулиця Бориса Грінченка провулок Тараса Шевченка вулиця Софіївська вулиця Алли Тарасової провулок Михайлівський (від вулиці Софіївської до вулиці Михайлівської) вулиця Мала Житомирська вулиця Трьохсвятительська (від Хрещатика до Трьохсвятительської, 4) вулиця Костьольна вулиця Володимирська (від Великої Житомирської до Десятинного провулку та від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної).

Зазначається, що паркуватися в цих місцях можна було лише з 24 грудня до 7 січня у зв’язку із масовими гуляннями, що проходили поруч.

«Тож просимо всіх дотримуватися правил та лишати авто на платних майданчиках чи там, де це дозволено. Від цього залежить безпека дорожнього руху і порядок на дорогах. Свята закінчуються, місто та його жителі повертаються до буденного графіку», - повідомили у Центрі організації дорожнього руху.