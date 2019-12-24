У Києві з наближенням свят зросла кількість «героїв парковки» (відео)



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У центрі Києва водії масово паркують свої автомобілі у недозволених для цього місцях Фото: Інспекція з паркування

Інспектори евакуюють автомобілі порушників

З наближенням новорічно-різдвяних свят у Києві кількість неправильно припаркованих автомобілів зросла.

Про це повідомляє Інспекція з паркування.

Водії блокують рух громадського транспорту та заважають пішоходам. Інспектори з паркування евакуюють автомобілі таких «героїв».

Раніше радник мера Києва Максим Бахматов розповів, що за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників.

З листопада працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

До слова, із 24 грудня до 7 січня в центрі Києва з’являться додаткові місця для паркування. На цей період призупиняється дія 104 дорожніх знаків «Стоянка заборонена». Тож авто можна буде лишити на 19 локаціях