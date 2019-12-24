  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві з наближенням свят зросла кількість «героїв парковки» (відео)

    • Розсилка
    У центрі Києва водії масово паркують свої автомобілі у недозволених для цього місцях - У Києві з наближенням свят зросла кількість «героїв парковки» (відео)
    У центрі Києва водії масово паркують свої автомобілі у недозволених для цього місцях
    Фото: Інспекція з паркування

    Інспектори евакуюють автомобілі порушників

    З наближенням новорічно-різдвяних свят у Києві кількість неправильно припаркованих автомобілів зросла.

    Про це повідомляє Інспекція з паркування.

    Водії блокують рух громадського транспорту та заважають пішоходам. Інспектори з паркування евакуюють автомобілі таких «героїв».

    Раніше радник мера Києва Максим Бахматов розповів, що за добу у Києві евакуюють близько 50 автомобілів порушників. 

    З листопада працівники Інспекції з паркування почали здійснювати самостійну евакуацію автомобілів, розташування яких суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

    Дізнайтеся також, де порушники можуть забрати свої автомобілі, і скільки їм це коштуватиме. 
    До слова, із 24 грудня до 7 січня в центрі Києва з’являться додаткові місця для паркування. На цей період призупиняється дія 104 дорожніх знаків «Стоянка заборонена». Тож авто можна буде лишити на 19 локаціях
    Читайте також
    Київ водій автомобіль інспекція парковка Максим Бахматов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ