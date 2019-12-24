На час новорічних свят у центрі Києва дозволять паркуватися на 19 локаціях (список)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимчасово призупинено дію 104 дорожніх знаків «Стоянка заборонена»

Автомобілі можна залишити там, де зазвичай це заборонено

Із 24 грудня до 7 січня в центрі Києва з’являться додаткові місця для паркування. На цей період призупиняється дія 104 дорожніх знаків «Стоянка заборонена».

Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху.

Тож авто можна буде лишити на 19 локаціях, де зазвичай це заборонено:

вул. Велика Житомирська (від. Вул. Олеся Гончара до вул. Володимирської) вул. Михайлівська вул. Олеся Гончара (від вул. Велика Житомирська до вул. Ярославів Вал) вул. Стрілецька вул. Золотоворітська пров. Рильський пров. Георгіївський вул. Рейтарська (від вул. Золотоворітської до вул. Олеся Гончара) вул. Ярославів Вал (від вул. Олеся Гончара до вул. Володимирської) вул. Прорізна вул. Бориса Грінченка пров. Тараса Шевченка вул. Софіївська вул. Алли Тарасово пров. Михайлівський (від вул. Софіївської до вул. Михайлівської) вул. Мала Житомирська вул. Трьохсвятительська (від вул. Хрещатик до буд №4 по вул. Трьохсвятительській) вул. Костьольна вул. Володимирська (від вул. Велика Житомирська до пров. Десятинного та від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної).

Таким чином біля Софійської площі, де відбуватимуться масові гуляння, з’явиться 897 додаткових місць для паркування.

Водночас дорожники просять киян не зловживати можливістю лишати автівки в нових місцях. Під час новорічних свят рекомендується їхати на метро або іншим громадським транспортом.

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

У Києві у новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на 3 години.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

Окрім того, на час святкувань змінить рух низка маршрутів громадського транспорту.