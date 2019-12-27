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    Новини

    «Лось» на Mercedes заблокував рух трамваїв у Києві (відео)

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    Пасажирам трамвая довелося відтягувати автівку - «Лось» на Mercedes заблокував рух трамваїв у Києві (відео)
    Пасажирам трамвая довелося відтягувати автівку
    Фото: скріншот відео

    Водій запаркував свою автівку на трамвайних коліях

    Сьогодні, 27 грудня, на вулиці Дегтярівській у Києві було заблоковано рух трамваїв маршрутів №14, 15.

    Причина – запаркований на трамвайних коліях позашляховик Mercedes.

    Водій запаркував свій автомобіль так, що трамваї не могли проїхати. Пасажирам трамвая довелося відтягувати автівку з колії.

    Відео надзвичайної події оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Як повідомлялося, 9 грудня пізно ввечері на вулиці Дегтярівській у Києві на деякий час зупинився рух трамваїв маршрутів №14, 15 через автохамів, які їхали трамвайними коліями.

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