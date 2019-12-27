«Лось» на Mercedes заблокував рух трамваїв у Києві (відео)
Пасажирам трамвая довелося відтягувати автівку
Фото: скріншот відео
Водій запаркував свою автівку на трамвайних коліях
Сьогодні, 27 грудня, на вулиці Дегтярівській у Києві було заблоковано рух трамваїв маршрутів №14, 15.
Причина – запаркований на трамвайних коліях позашляховик Mercedes.
Водій запаркував свій автомобіль так, що трамваї не могли проїхати. Пасажирам трамвая довелося відтягувати автівку з колії.
Відео надзвичайної події оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Як повідомлялося, 9 грудня пізно ввечері на вулиці Дегтярівській у Києві на деякий час зупинився рух трамваїв маршрутів №14, 15 через автохамів, які їхали трамвайними коліями.