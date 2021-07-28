Святкування Дня хрещення Русі: де у Києві обмежать рух транспорту (схема)

У Києві 28 липня обмежать рух транспорту в центрі

Буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській

У Києві сьогодні, 28 липня, знову обмежать рух транспорту через «проведення заходів». Про це повідомили у патрульній поліції.

«Буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок та безпеку аби все відбулось без порушень», – мовиться у повідомленні.

Правоохоронці закликали учасників заходів не порушувати правопорядок та «не піддаватися на провокації».

Патрульні також опублікували схему перекриття руху:

Як відомо, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України.

У Православній церкві України заходи з цього приводу почали ввечері 27 липня зі всенічного бдіння. 28 липня о 8:30 розпочнеться літургія, яку також очолить предстоятель ПЦУ.

Об 11:00 урочистості триватимуть на Володимирській гірці, де митрополит Епіфаній проведе молебень біля пам’ятника князю Володимиру. Масштабної ходи, як у минулі роки, у ПЦУ не планували, посилаючись на пов’язані з пандемією обмеження.

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