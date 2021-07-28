Святкування Дня хрещення Русі: де у Києві обмежать рух транспорту (схема)
Буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській
«Буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок та безпеку аби все відбулось без порушень», – мовиться у повідомленні.
Правоохоронці закликали учасників заходів не порушувати правопорядок та «не піддаватися на провокації».
Патрульні також опублікували схему перекриття руху:
Як відомо, 28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Київської Русі, Київ відзначатиме День хрещення Київської Русі-України.
У Православній церкві України заходи з цього приводу почали ввечері 27 липня зі всенічного бдіння. 28 липня о 8:30 розпочнеться літургія, яку також очолить предстоятель ПЦУ.
Об 11:00 урочистості триватимуть на Володимирській гірці, де митрополит Епіфаній проведе молебень біля пам’ятника князю Володимиру. Масштабної ходи, як у минулі роки, у ПЦУ не планували, посилаючись на пов’язані з пандемією обмеження.