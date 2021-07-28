28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни

Сьогодні в Україні святкують День Хрещення Київської Русі, а також з нагоди професійного свята вітають PR-фахівців. Щорічно 28 липня в світі відзначають Міжнародний День боротьби з гепатитами.

Яке церковне свято

Фото з відкритих джерел

Сьогодні - День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

Сьогодні також у православних вірян - День пам'яті мученика Кирика і мучениці Іулітти. Свята Іулітта жила в Малій Азії в кінці третього століття. Під час гонінь на християн їй довелося покинути свій будинок і поневірятися в злиднях разом з немовлям Кириком. Пізніше Іулітту схопили і піддали тортурам, однак вона не зреклася християнської віри і прийняла кару. Маленький син загинув разом з нею.





День PR-спеціаліста

Фото з відкритих джерел

Це професійне свято всіх працівників, які тим чи іншим чином пов’язані з громадськістю (Public Relations). В Україні це свято відзначають з 2004 року.

Мета фахівців Public Relations – формувати позитивний імідж організації, налагоджувати контакти із засобами масової інформації, клієнтами, інвесторами і відповідати за інші питання, пов’язані з рекламними акціями всередині компанії.

День боротьби з гепатитами

Фото з відкритих джерел

Щорічно 28 липня в світі відзначають Міжнародний День боротьби з гепатитами.

Гепатит – гостре або хронічне дифузне запалення печінки – ендокринного органу, що має життєво важливе значення в організмі людини. Залежно від причин, що викликали патологію, гепатити класифікують на: інфекційні, токсичні, променеві, аутоімунні.

В Україні запобігають зараження яким-небудь гепатитом за допомогою вакцинації.

День хрещення Київської Русі

Фото з відкритих джерел

У цей день православні християни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь в 988 році.

Це державне свято в Україні. Офіційний статус воно отримало в 2008 році завдяки відповідному указу президента.

Як правило, в цей день церкви влаштовують хресний хід, але через пандемію коронавірусу в 2020 році його скасували.

У церквах цього дня можна почути історію про те, що процес хрещення тривав не одне століття, поки народ остаточно не відійшов від язичництва і став шанувати християнські канони і традиції. Незважаючи на це, багато язичницьких традицій синтезувалися з християнством.

Народні прикмети 28 липня:

Липа пожовкла – осінь ранньою буде.

Дощ з ранку – до сонячного дня.

Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка триватиме кілька днів.

Якщо грім гулко гримить, буде злива.

Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.

Туман ввечері – до дощу.

Липа пожовкла – до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь прийде раніше, ніж зазвичай.

Що не можна робити:

Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни.

Йти далеко від будинку. Є небезпека постраждати від блискавки.

Сваритися з близькими людьми – конфлікт може затягнутися.

У цей день українці ніколи не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби.

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