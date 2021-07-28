  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні Українська православна церква відзначає Хрещення Русі - 28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні Українська православна церква відзначає Хрещення Русі
    Фото: Главком

    Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни

    Сьогодні в Україні святкують День Хрещення Київської Русі, а також з нагоди професійного свята вітають PR-фахівців. Щорічно 28 липня в світі відзначають Міжнародний День боротьби з гепатитами.

    Яке церковне свято

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні - День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

    Сьогодні також у православних вірян - День пам'яті мученика Кирика і мучениці Іулітти. Свята Іулітта жила в Малій Азії в кінці третього століття. Під час гонінь на християн їй довелося покинути свій будинок і поневірятися в злиднях разом з немовлям Кириком. Пізніше Іулітту схопили і піддали тортурам, однак вона не зреклася християнської віри і прийняла кару. Маленький син загинув разом з нею.


    День PR-спеціаліста

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Це професійне свято всіх працівників, які тим чи іншим чином пов’язані з громадськістю (Public Relations). В Україні це свято відзначають з 2004 року.

    Мета фахівців Public Relations – формувати позитивний імідж організації, налагоджувати контакти із засобами масової інформації, клієнтами, інвесторами і відповідати за інші питання, пов’язані з рекламними акціями всередині компанії.

    День боротьби з гепатитами

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Щорічно 28 липня в світі відзначають Міжнародний День боротьби з гепатитами.

    Гепатит – гостре або хронічне дифузне запалення печінки – ендокринного органу, що має життєво важливе значення в організмі людини. Залежно від причин, що викликали патологію, гепатити класифікують на: інфекційні, токсичні, променеві, аутоімунні.

    В Україні запобігають зараження яким-небудь гепатитом за допомогою вакцинації.

    День хрещення Київської Русі

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    У цей день православні християни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь в 988 році.

    Це державне свято в Україні. Офіційний статус воно отримало в 2008 році завдяки відповідному указу президента.

    Як правило, в цей день церкви влаштовують хресний хід, але через пандемію коронавірусу в 2020 році його скасували.

    У церквах цього дня можна почути історію про те, що процес хрещення тривав не одне століття, поки народ остаточно не відійшов від язичництва і став шанувати християнські канони і традиції. Незважаючи на це, багато язичницьких традицій синтезувалися з християнством.

    Народні прикмети 28 липня:

    • Липа пожовкла – осінь ранньою буде.
    • Дощ з ранку – до сонячного дня.
    • Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка триватиме кілька днів.
    • Якщо грім гулко гримить, буде злива.
    • Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
    • Туман ввечері – до дощу.
    • Липа пожовкла – до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь прийде раніше, ніж зазвичай.

    Що не можна робити:

    • Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни.
    • Йти далеко від будинку. Є небезпека постраждати від блискавки.
    • Сваритися з близькими людьми – конфлікт може затягнутися.
    • У цей день українці ніколи не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби.

    Читайте також:
    Теги: свята хресний хід українці хрещення Русь традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони