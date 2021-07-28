28 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни
Сьогодні в Україні святкують День Хрещення Київської Русі, а також з нагоди професійного свята вітають PR-фахівців. Щорічно 28 липня в світі відзначають Міжнародний День боротьби з гепатитами.
Яке церковне свято
Сьогодні - День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.
Сьогодні також у православних вірян - День пам'яті мученика Кирика і мучениці Іулітти. Свята Іулітта жила в Малій Азії в кінці третього століття. Під час гонінь на християн їй довелося покинути свій будинок і поневірятися в злиднях разом з немовлям Кириком. Пізніше Іулітту схопили і піддали тортурам, однак вона не зреклася християнської віри і прийняла кару. Маленький син загинув разом з нею.
День PR-спеціаліста
Це професійне свято всіх працівників, які тим чи іншим чином пов’язані з громадськістю (Public Relations). В Україні це свято відзначають з 2004 року.
Мета фахівців Public Relations – формувати позитивний імідж організації, налагоджувати контакти із засобами масової інформації, клієнтами, інвесторами і відповідати за інші питання, пов’язані з рекламними акціями всередині компанії.
День боротьби з гепатитами
Щорічно 28 липня в світі відзначають Міжнародний День боротьби з гепатитами.
Гепатит – гостре або хронічне дифузне запалення печінки – ендокринного органу, що має життєво важливе значення в організмі людини. Залежно від причин, що викликали патологію, гепатити класифікують на: інфекційні, токсичні, променеві, аутоімунні.
В Україні запобігають зараження яким-небудь гепатитом за допомогою вакцинації.
День хрещення Київської Русі
У цей день православні християни вшановують пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира, який хрестив Київську Русь в 988 році.
Це державне свято в Україні. Офіційний статус воно отримало в 2008 році завдяки відповідному указу президента.
Як правило, в цей день церкви влаштовують хресний хід, але через пандемію коронавірусу в 2020 році його скасували.
У церквах цього дня можна почути історію про те, що процес хрещення тривав не одне століття, поки народ остаточно не відійшов від язичництва і став шанувати християнські канони і традиції. Незважаючи на це, багато язичницьких традицій синтезувалися з християнством.
Народні прикмети 28 липня:
- Липа пожовкла – осінь ранньою буде.
- Дощ з ранку – до сонячного дня.
- Південний вітер подув – погода ясною буде. Східний – до вітряної та дощової погоди, яка триватиме кілька днів.
- Якщо грім гулко гримить, буде злива.
- Якщо веселки після дощу не видно, то попереду багато ясних днів.
- Туман ввечері – до дощу.
- Липа пожовкла – до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи, осінь прийде раніше, ніж зазвичай.
Що не можна робити:
- Якщо важко фізично працювати в цей день, це може накликати проблеми і кошмарні сни.
- Йти далеко від будинку. Є небезпека постраждати від блискавки.
- Сваритися з близькими людьми – конфлікт може затягнутися.
- У цей день українці ніколи не працювали, щоб не вбив грім і не почався мор худоби.