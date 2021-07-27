«Дельта»-паті московської церкви, звільнення Хомчака та олімпійський рекорд українця. Головне за 27 липня

За даними поліції, у хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. вірян

«Главком» зібрав головні новини за 27 липня

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади.

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад $400 тис. керівництву Агентства з розшуку та менеджменту активів.

У хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. вірян.

Український плавець Михайло Романчук встановив новий національний та олімпійський рекорд у запливах на 800 метрів вільним стилем.

«Главком» зібрав головні новини за 27 липня.

Хомчак йде з посади. Зеленський визначився з новим головнокомандувачем ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Про це 27 липня під час брифінгу заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«З посади йде головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Це рішення президента. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі, вірності присязі, фаховості Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міноборони та ЗСУ. Так ось, синергії, на жаль не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти», – заявив речник президента.

Натомість Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО, а з неї, відповідно, йде чинний перший заступник Михайло Коваль.

Держборг України за місяць зріс на мільярд доларів

Державний і гарантований державою борг України станом на кінець червня 2021 року становить 2 514,36 мільярда гривень. Про це пише пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що сума держборгу за червень скоротилася в гривневому еквіваленті на 2,36 мільярда гривень. Втім, у доларовому еквіваленті борг збільшився на 1 мільярд доларів.

Станом на 30 червня зовнішній борг України склав 1 476,69 мільярда гривень (58,74% від загальної суми боргу) або 54,34 мільярда доларів, внутрішній борг – 1 037,67 мільярда гривень (41,27%) або 38,18 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що на обслуговування державного боргу йде кожна сьома гривня доходів держбюджету.

Арештовані $400 тисяч. Слідчі вручили підозри керівникам Агентства з розшуку та менеджменту активів

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у привласнені понад $400 тис. керівництву Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За даними ДБР, протягом серпня-грудня 2020 року тимчасовий виконувач обов’язків голови АРМА (Віталій Сигидин – ред.), його заступник (Володимир Павленко), начальник управління даної установи у змові з адвокатами та фізичною особою заволоділи коштами, які були передані в управлінні АРМА. Шістьом особам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Масштабний хресний хід московської церкви заполонив вулиці Києва

З нагоди 1033-ї річниці Хрещення України-Русі у соборах і церквах Києва відбудуться Божественні літургії та пройшла хресна хода. Святкові заходи у столиці триватимуть два дні.

27 липня віряни церкви Московського патріархату прийшли на Володимирську гірку, де відбувся урочистий молебен.

Після цього розпочався масштабний багатотисячний хресний хід церкви Московського патріархату від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври.

За даними поліції, у хресному ході церкви Московського патріархату в центрі Києва взяли участь понад 55 тис. вірян.

Для гарантування публічної безпеки та порядку під час релігійних заходів у центрі Києва залучено всі підрозділи столичної поліції, військовослужбовців Нацгвардії, співробітників ДСНС та придані сили інших областей.

Більша частина українців не погоджуються з Путіним, що ми з росіянами «один народ» – соцопитування

Більшість опитаних соціологами мешканців України не погодились із нещодавньою заявою президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни – один народ. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи «Рейтинг», проведеного протягом 23-25 липня.

«Більшість опитаних (55%) не погодилися із нещодавньою заявою Президента Росії Путіна, що «росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору», 41% – з цим згодні. На Сході, а також серед прихожан УПЦ МП з такою думкою погоджуються більше 60%. Серед мешканців Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоді з цим. Більше 80% виборців «Опозиційної платформи», партій Мураєва і Шарія погоджуються з тезою про «один народ», – йдеться у повідомленні.

«Північний потік-2»: євродепутати жорстко розкритикували угоду Байдена та Меркель

Група депутатів Європарламенту виступила із жорсткою заявою щодо угоди між США і Німеччиною щодо завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік – 2». Про це йдеться у заяві, яку поширив у Facebook депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс.

«Домовленість США-Німеччина навколо «Північного потоку-2» не є європейською домовленістю, але спробою двох країн покращити двосторонні відносини та змінити ситуацію від поганої до дуже поганої… Ми закликаємо інституції ЄС винести уроки з минулих та сучасних відносин з Росією, та продовжувати широку політику на основі європейських цінностей, а не бізнес-інтересів», – йдеться у заяві. Депутати констатували, що «Північний потік-2» підриває безпеку України.

Олімпійський рекорд! Український плавець Романчук вийшов до фіналу Ігор у Токіо

Український плавець Михайло Романчук встановив новий національний та олімпійський рекорд у запливах на 800 метрів вільним стилем. Найкращий результат він показав 27 липня на Олімпіаді в Токіо, що допомогло йому вийти до фіналу змагань, повідомляє Спортивний Комітет України у Facebook.

Разом із Романчуком у цій дисципліні до фіналу пройшов іще один український плавець – Сергій Фролов.

У запливі Романчук показав результат 7:41,28 хвилини, а Фролов, що приплив четвертим, – 7:47,67 хвилини). Зазначимо, що дистанція у 800 метрів вільним стилем уперше представлена на Олімпіаді. Тому попереднього рекорду не було.

Заступник Венедіктової Мамедов написав заяву про звільнення з прокуратури

Заступник генеральної прокурорки Гюндуз Мамедов у вівторок, 27 липня, написав заяву про відставку.

«Прошу звільнити мене з адміністративної посади заступника генерального прокурора та з органів прокуратури за власним бажанням», – йдеться в документі, який Мамедов оприлюднив у Twitter.

Напередодні джерело в прокуратурі повідомило справжні причини скандальної відставки Мамедова.

Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.

Українка вперше в історії підкорила найвищі гори в світі

Альпіністка з Мукачева Ірина Галай встановила унікальне досягнення. Вона стала першою українкою, якій підкорилися дві найвищі точки світу. 2018 року Ірина зійшла на Еверест, а сьогодні стало відомо, що український прапор встановлено і на пакистанському 8-тисячнику К2 (Чогорі). Висота другого піку світу складає 8611 метрів .

Разом за Галай у групах піднімалися Дмитро Семеренко з Дніпра і Валентин Сипавін з Харкова.

Для Ірини і Дмитра сходження на Чогорі стало першим і вони, відповідно, стали п’ятим і шостим українськими альпіністами на другій вершині світу.