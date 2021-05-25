Святкування Дня Києва стартує вже сьогодні: програма заходів

Святкові події розпочалися на день раніше

Святковий виступ Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького, запланований на 26 травня, відбудеться сьогодні, 25 травня. Музична екскурсія розпочнеться о 14:00 від Андріївської церкви. Про це повідомляє Департамент культури Київської міської держадміністрації.

Нагадаємо, що музичною екскурсією чоловічої капели, яка триватиме локаціями найбільш «київської» із міських вулиць – Андріївським узвозом, розпочнеться святкова програма до Дня Києва.

Як повідомлялося, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення масових заходів на День Києва адаптований до чинних карантинних вимог.

Основними локаціями святкових заходів стануть Арка дружби народів та Співоче поле.

Відповідно до програми, 29 травня на киян чекає урочисте відкриття 50-го ювілейного Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», який знову відбуватиметься в оупен-ейр форматі протягом тижня та включатиме до 200 кінокартин.

29-30 травня на Співочому полі відбудеться комерційний захід «Kyiv fan fest».

Окрім фестивальної частини, в місті заплановано й низку традиційних спортивних подій, турнірів та змагань із різноманітних видів спорту.

Щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» у Києві відбудеться 30 травня. Захід триватиме з 07:00 до 15:00. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

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