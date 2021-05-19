Під час «Пробігу під каштанами» в Києві перекриють вулиці (список)

Під час пробігу змінить маршрути наземний пасажирський транспорт

30 травня у Києві відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами». Захід триватиме з 07:00 до 15:00.

У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу. Підписано відповідне розпорядження Київської міської держадміністрації МДА № 1092, повідомляє пресслужба КМДА.

Так, заборонять рух транспортних засобів із 09:00 до 13:00 за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – вулиця Саксаганського – вулиця Володимирська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

На час проведення «Пробігу під каштанами» також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями, про що буде повідомлено додатково.

Як повідомлялося, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва. Формат проведення загальноміських масових заходів, яких цього року буде значно менше, адаптували відповідно до чинних карантинних вимог.

Святкування Дня Києва розпочнеться із наймасштабнішого щорічного спортивного благодійного проєкту в Україні «Пробіг під каштанами». Цього року пробіг відбудеться в чотири старти.

цьогоріч вперше, через ризики, пов’язані з розповсюдженням коронавірусу, на старт не вийде «Команда здійсненої мрії» – команда діток, які отримали в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України другий шанс на життя.