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    Названо основні локації святкування Дня Києва

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    Однією з локацій святкових заходів буде Співоче поле - Названо основні локації святкування Дня Києва
    Однією з локацій святкових заходів буде Співоче поле
    Фото: Тетяна Зайченко, Главком

    Цьогоріч День Києва святкуватимуть в карантинному форматі

    У зв’язку з епідеміологічною ситуацією формат проведення масових заходів на День Києва буде змінений і адаптований до чинних карантинних вимог. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    За його словами, заходів буде значно менше.

    «Святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією Андріївським узвозом від Муніципальної хорової капели імені Ревуцького. Розпочнеться екскурсія від пам’ятника відомими персонажам – Проні Прокопівні та Свириду Голохвастову», – розповів Кличко.

    Основними локаціями святкових заходів стануть також Арка дружби народів та Співоче поле.

    Відбудеться і традиційний благодійний «Пробіг під каштанами» та різноманітні спортивні змагання.

    Як повідомлялося, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва.

    Щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» у Києві відбудеться 30 травня. Захід триватиме з 07:00 до 15:00. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

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    Теги: Віталій Кличко Київ свята кияни
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    Названо основні локації святкування Дня Києва