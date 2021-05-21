Названо основні локації святкування Дня Києва

Однією з локацій святкових заходів буде Співоче поле

Цьогоріч День Києва святкуватимуть в карантинному форматі

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією формат проведення масових заходів на День Києва буде змінений і адаптований до чинних карантинних вимог. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, заходів буде значно менше.

«Святкова програма розпочнеться 26 травня музичною екскурсією Андріївським узвозом від Муніципальної хорової капели імені Ревуцького. Розпочнеться екскурсія від пам’ятника відомими персонажам – Проні Прокопівні та Свириду Голохвастову», – розповів Кличко.

Основними локаціями святкових заходів стануть також Арка дружби народів та Співоче поле.

Відбудеться і традиційний благодійний «Пробіг під каштанами» та різноманітні спортивні змагання.

Як повідомлялося, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією у столиці та карантинними обмеженнями міська влада переглянула традиційну концепцію святкування Дня Києва.

Щорічний благодійний спортивний «Пробіг під каштанами» у Києві відбудеться 30 травня. Захід триватиме з 07:00 до 15:00. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

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