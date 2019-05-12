Свято спорту у столиці: у Kyiv Euro Marathon взяли участь понад 2 тис. осіб (фото, відео)



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Бігуни могли вибрати одну з чотирьох дистанцій Фото: Інформатор

Переможцем марафонської дистанції став киянин

У неділю, 12 травня, в Києві відбувся IV Kyiv Euro Marathon. В рамках цього спортивного заходу всі охочі перевірили свої сили на чотирьох основних дистанціях.

У забігах брали участь як новачки, так і професіонали різного віку.

Старт і фініш розташувалися на території НСК «Олімпійський». Про це повідомляє Інформатор.

Бігуни могли вибрати одну з чотирьох дистанцій - від шести кілометрів для новачків до повноцінної марафонської дистанції. Але це далеко не все, що підготували організатори для атлетів. Охочі могли перевірити свої сили в складі команди, а якщо ви поки не готові подолати 42 кілометри самостійно, можна взяти участь в естафеті. В рамках неї учасники команд бігли: перший - 6, другий 12, третій - 6, четвертий - 12 і п'ятий - 6,195 кілометрів. У таких забігах брали участь сім'ї, друзі і корпоративні команди.

Що стосується віку, можна було спостерігати як зовсім юних спортсменів, так і літніх людей.

Крім того, на НСК «Олімпійський» зібралися десятки дітей, щоб взяти участь у змаганні. Адже саме для них організували шкільні та дитячі старти.

Нововведенням на Kyiv Euro Marathon 2019 стала скандинавська ходьба на шість кілометрів.

Загальна кількість всіх учасників склала 2 266 осіб. Але сюди не входять учасники безкоштовних забігів для найменших марафонців.

Переможцем забігу на 42,195 км став Олександр Великий з Києва з результатом - 1:43:07. Другу сходинку посів атлет з Одеси Єгор Ковальчук, який пробіг марафон з результатом 2:00:47. Третій учасник прийшов за 20 хвилин після срібного призера: Єгор Лінник з Кривого Рогу з результатом 2:21:16. Переможців кожного із забігів можна дізнатися тут.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні через марафон було введено зміни у рух громадського транспорту.