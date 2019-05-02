Українська атлетка з рекордом виграла марафон у Кракові, а з ним - олімпійську ліцензію



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Виступ вікторії Хапіліної в Кракові став приємним сюрпризом Укрінформ

Так скоро Краківського марафону не бігав ще ніхто

Українська бігунка Вікторія Хапіліна подолала марафонську дистанцію в Кракові (Польща) з новим особистим рекордом і олімпійським нормативом.

Забіг на дистанцію 42 км 195 м приніс спортсменці з Мелітополя Запорізької області не лише перемогу, а і перепустку на Олімпіаду-2020 в Токіо. Про це повідомив її тренер і чоловік Євген Хапілін.

«Віка перемогла з результатом 2 години 28 хвилин 3 секунди. Вікторія не лише прийшла першою, а ще і встановила новий рекорд краківської траси, поліпшивши його на 11 секунд. Цей результат також вище нормативу на Олімпіаду в Токіо 2020 року. Є олімпійська ліцензія», - каже Хапілін.

Марафон відбувся 28 квітня в польському Кракові, погода була дощова, +10 °. Спочатку забіг вели кенійські атлетки, але після 15 км Вікторія Хапіліна наздогнала групу, а після половини дистанції вийшла вперед і продовжувала лідирувати і нарощувати відрив.

Друге місце посіла кенійка Чепчірчір Кіпсої, відрив від якої склав більше 5 хвилин.