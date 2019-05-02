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    Українська атлетка з рекордом виграла марафон у Кракові, а з ним - олімпійську ліцензію

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    Виступ вікторії Хапіліної в Кракові став приємним сюрпризом - Українська атлетка з рекордом виграла марафон у Кракові, а з ним - олімпійську ліцензію
    Виступ вікторії Хапіліної в Кракові став приємним сюрпризом
    Укрінформ

    Так скоро Краківського марафону не бігав ще ніхто

    Українська бігунка Вікторія Хапіліна подолала марафонську дистанцію в Кракові (Польща) з новим особистим рекордом і олімпійським нормативом.

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    Забіг на дистанцію 42 км 195 м приніс спортсменці з Мелітополя Запорізької області не лише перемогу, а і перепустку на Олімпіаду-2020 в Токіо. Про це повідомив її тренер і чоловік Євген Хапілін.

    «Віка перемогла з результатом 2 години 28 хвилин 3 секунди. Вікторія не лише прийшла першою, а ще і встановила новий рекорд краківської траси, поліпшивши його на 11 секунд. Цей результат також вище нормативу на Олімпіаду в Токіо 2020 року. Є олімпійська ліцензія», - каже Хапілін.

    Марафон відбувся 28 квітня в польському Кракові, погода була дощова, +10 °. Спочатку забіг вели кенійські атлетки, але після 15 км Вікторія Хапіліна наздогнала групу, а після половини дистанції вийшла вперед і продовжувала лідирувати і нарощувати відрив.

    Друге місце посіла кенійка Чепчірчір Кіпсої, відрив від якої склав більше 5 хвилин.

     Читайте також: Українські марафонці не зуміли потрапити навіть до топ-10 на чемпіонаті Європи
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