Тепер кияни можуть побачити на карті розриті комунальниками ями
Розриття на вулиці Госпітальній через прорив комунікацій «Київводоканалу», 11 січня 2020 р.
Фото: Київавтодор
Складено онлайн-карту аварійних розриттів
Від сьогодні мешканці Києва можуть на онлайн-карті ознайомитися з переліком аварійних розриттів у місті.
Про це повідомляє Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації.
На карті позначено зеленим кольором уже закриті розриття, а червоним - ті розриття, де ведуться ремонтні роботи.
Щодо кожного розриття є опис, які роботи там проходять.
З онлайн-картою можна ознайомитися тут.