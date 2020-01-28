Тепер кияни можуть побачити на карті розриті комунальниками ями



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Розриття на вулиці Госпітальній через прорив комунікацій «Київводоканалу», 11 січня 2020 р. Фото: Київавтодор

Складено онлайн-карту аварійних розриттів

Від сьогодні мешканці Києва можуть на онлайн-карті ознайомитися з переліком аварійних розриттів у місті.

Про це повідомляє Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації.

На карті позначено зеленим кольором уже закриті розриття, а червоним - ті розриття, де ведуться ремонтні роботи.

Щодо кожного розриття є опис, які роботи там проходять.

З онлайн-картою можна ознайомитися тут.