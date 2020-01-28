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    Новини

    Тепер кияни можуть побачити на карті розриті комунальниками ями

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    <span>Розриття на вулиці Госпітальній через прорив комунікацій &laquo;Київводоканалу&raquo;, 11 січня 2020 р.</span> - Тепер кияни можуть побачити на карті розриті комунальниками ями
    Розриття на вулиці Госпітальній через прорив комунікацій «Київводоканалу», 11 січня 2020 р.
    Фото: Київавтодор

    Складено онлайн-карту аварійних розриттів

    Від сьогодні мешканці Києва можуть на онлайн-карті ознайомитися з переліком аварійних розриттів у місті.

    Про це повідомляє Департамент міського благоустрою Київської міської держадміністрації.

    На карті позначено зеленим кольором уже закриті розриття, а червоним - ті розриття, де ведуться ремонтні роботи.

    Щодо кожного розриття є опис, які роботи там проходять.

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    З онлайн-картою можна ознайомитися тут.

    Київ благоустрій ремонт аварія КМДА кияни
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