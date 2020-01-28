У парку «Перемога» за 2,7 млн грн облаштують розважальну зону



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Переможця із реалізації проєкту обрано на інвестиційному конкурсі

За результатами інвестиційного конкурсу визначено переможця із реалізації проєкту з облаштування зони активних розваг із благоустроєм території в парку «Перемога» у Києві. Ним стало товариство з обмеженою відповідальністю «Цікава знахідка».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Зона активних розваг для дітей та дорослих, а також благоустрій території мають бути облаштовані інвестором не пізніше, ніж за 9 місяців із моменту набрання чинності укладеного договору.

Орієнтовна площа об’єкта інвестування – 0,44 га. Територія облаштування об’єкта є частиною парку «Перемога», що обліковується за комунальним підприємством по утриманню зелених насаджень Дніпровського району Києва.

За попередніми техніко-економічними показниками на 785 кв. м буде облаштовано розважальну зону з роллером, зіплайном та тюбінгом. Довжина маршрутів становитиме 560 м, зазначено в ТЕП.

Реалізація проекту не передбачає капітального будівництва, а лише встановлення збірно-розбірних конструкцій. У них буде розташовано інвентарне, тренерське та господарське приміщення.

Орієнтовна вартість облаштування об’єкта інвестування становить 2,7 млн грн.

Нагадаємо, у вересні 2019 року мер Києва Віталій Кличко відкрив після капітіального ремонту другу чергу парку «Перемога».

Площа парку, де вже зробили капітальний ремонт, - 25 га. Загальна площа парку - 65 га.