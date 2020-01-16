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    Названо райони Києва, де у грудні демонтовано найбільше «спотикачів»

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    Демонтаж рекламних штендерів у Солом'янському районі Києва - Названо райони Києва, де у грудні демонтовано найбільше «спотикачів»
    Демонтаж рекламних штендерів у Солом'янському районі Києва
    Фото: Солом'янська РДА

    На вулицях Києва приводять до ладу рекламу

    Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації визначило райони міста, де в грудні було найбільше демонтовано рекламних штендерів (виносних рекламних конструкцій).

    Про це повідомив начальник управління Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    За його даними, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація демонтувала в грудні 47 спотикачів.

    «Вони знов стають повноцінними переможцями з приведення реклами до ладу в своєму районі», - повідомив Смирнов.

    Далі рейтинг районів щодо демонтажу спотикачів виглядає таким чином:

    • Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація - 19 штендерів.
    • Деснянська РДА - 11 одиниць;
    • Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація - 10 одиниць;
    • Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація - 5 одиниць;
    • Подільська РДА - 4 одиниці;
    • Печерська районна в місті Києві державна адміністрація - один спотикач.

    Смирнов зазначив, що Голосіївська РДА, Святошинська РДА та Шевченківська РДА не надали кількісні показники.

    Як повідомлялося, протягом грудня 2019 року у Києві демонтовано 1956 незаконних рекламних засобів, серед яких 1216 одиниць демонтували їхні власники.

    За весь 2019 рік було демонтовано 18 020 незаконних рекламних конструкцій.

    Київ рейтинг благоустрій КМДА реклама
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