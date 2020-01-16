Названо райони Києва, де у грудні демонтовано найбільше «спотикачів»



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Демонтаж рекламних штендерів у Солом'янському районі Києва Фото: Солом'янська РДА

На вулицях Києва приводять до ладу рекламу

Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації визначило райони міста, де в грудні було найбільше демонтовано рекламних штендерів (виносних рекламних конструкцій).

Про це повідомив начальник управління Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація демонтувала в грудні 47 спотикачів.

«Вони знов стають повноцінними переможцями з приведення реклами до ладу в своєму районі», - повідомив Смирнов.

Далі рейтинг районів щодо демонтажу спотикачів виглядає таким чином:

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація - 19 штендерів.

Деснянська РДА - 11 одиниць;

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація - 10 одиниць;

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація - 5 одиниць;

Подільська РДА - 4 одиниці;

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація - один спотикач.

Смирнов зазначив, що Голосіївська РДА, Святошинська РДА та Шевченківська РДА не надали кількісні показники.

Як повідомлялося, протягом грудня 2019 року у Києві демонтовано 1956 незаконних рекламних засобів, серед яких 1216 одиниць демонтували їхні власники.

За весь 2019 рік було демонтовано 18 020 незаконних рекламних конструкцій.