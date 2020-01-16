Названо райони Києва, де у грудні демонтовано найбільше «спотикачів»
На вулицях Києва приводять до ладу рекламу
Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації визначило райони міста, де в грудні було найбільше демонтовано рекламних штендерів (виносних рекламних конструкцій).
Про це повідомив начальник управління Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.
За його даними, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація демонтувала в грудні 47 спотикачів.
«Вони знов стають повноцінними переможцями з приведення реклами до ладу в своєму районі», - повідомив Смирнов.
Далі рейтинг районів щодо демонтажу спотикачів виглядає таким чином:
- Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація - 19 штендерів.
- Деснянська РДА - 11 одиниць;
- Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація - 10 одиниць;
- Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація - 5 одиниць;
- Подільська РДА - 4 одиниці;
- Печерська районна в місті Києві державна адміністрація - один спотикач.
Смирнов зазначив, що Голосіївська РДА, Святошинська РДА та Шевченківська РДА не надали кількісні показники.
Як повідомлялося, протягом грудня 2019 року у Києві демонтовано 1956 незаконних рекламних засобів, серед яких 1216 одиниць демонтували їхні власники.
За весь 2019 рік було демонтовано 18 020 незаконних рекламних конструкцій.