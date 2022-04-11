The Washington Post присвятила велику статтю героїчній обороні Києва на чолі з Кличком

Впливова газета опублікувала матеріал про мера української столиці, яка понад місяць відбивала атаки ворога

Американська газета The Washington Post присвятила великий матеріал українській столиці та її очільнику. Досвід оборони столиці, яку очолює Віталій Кличко, автори матеріалу назвали таким, що надихає.

Газета називає Кличка «значною фігурою у війні Росії в Україні».

«Понад шість тижнів місто, біля керма якого він стоїть, витримало неминучу загрозу захоплення Росією – і він також, зі своїм зростом 6 футів 7 дюймів (понад 2 м). У той час, як президента України Володимира Зеленського, актора, який став політиком, у всьому світі хвалять за відмову покинути столицю, саме Кличко був набагато помітнішим на забарикадованих вулицях Києва», – пише видання.

Журналісти відзначають: «Коли російські війська посягали на столицю, мер відвідував місця нападів одразу після того, як вони сталися. Він втішав тих, хто вижив, і спілкувався з рятувальниками. Він відвідав весілля на блокпосту територіальної оборони. Свої подорожі містом він транслював в Instagram, обурюючись через напади росіян на мирних жителів. Під час візиту до передмістя – Бучі – всього через кілька днів після її звільнення, коли тіла все ще лежали на вулицях, він заявив, що те, чому він там був свідком, є геноцидом».

За словами Кличка, залишитися в столиці для нього було не стільки рішенням, скільки виконанням «місії».

Американська газета The Washington Post підсумовує, під час облоги росіянами було пошкоджено приблизно 80 багатоквартирних будинків і загинуло приблизно 100 мирних жителів, але окупаційним військам так і не вдалося взяти місто, вони відступили після невдач у боях.

Кличко пояснює успіхи України почуттям обов'язку відстоювати свій спосіб життя, свій шлях розвитку. За його словами, російські війська «воюють за гроші»: «Українські воїни захищають наші сім’ї, наших жінок, наших дітей і майбутнє наших сімей, майбутнє нашої країни».