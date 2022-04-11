Харківщина під вогнем ворогів: за день у області восьмеро загиблих, в тім числі – дитина

Російські військові продовжують «воювати» з мирним населенням: такі предмети в жодному разі чіпати не можна

ЗСУ тримають оборонні позиції Харкова та області, однак рашисти обстрілюють місто з артилерії

Удень 11 квітня тривали обстріли Харкова, зокрема, в районі Холодної Гори, кілька годин тому окупанти вкотре обстріляли Салтівку, влучили у 16-поверхівку. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Унаслідок денних атак по місту та області області, на жаль, є восьмеро загиблих, в тому числі дитина 13 років. Поранених – 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років», – написав голова ОВА.

Крім того, зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи інший фактор руху. Тому вони ще більш небезпечні.

Знаходили їх в різних районах міста Харків – Індустріальному, Київському, Немишлянському та інших.

«Окупанти такі міни розкидали близько 01.30 години ночі із артилерії. Рятувальники ліквідовували їх весь день, вдалося знищити більше 80 мін. Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках. Вкотре закликаємо містян бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів та при виявленні одразу телефонувати 101», – повідомив Синєгубов.

По області складним залишається Ізюмський напрямок. Окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше. Але їм це не вдається.

Нагадаємо, учора гатили з артилерії і мінометів: за добу Харківщину обстріляли 66 разів, загинула дитина.

Як відомо, ворог частково блокує Харків і продовжує штурмувати Маріуполь – Генштаб.

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