На Донбасі за день ЗСУ відбили шість атак ворогів

Зусиллями наших захисників росіяни позбулися танків, БМП та навіть кількох вертольотів

Українські військові у зоні ООС взнищили понад 40 одиниць техніки

Військові за добу 11 квітня успішно відбили шість атак російських окупантів на Донбасі. Про це повідомляється на сторінці пресслужби Об'єднаних сил.

Зокрема, росіяни втратили танки, броньовані машини, артилерійські системи та навіть кілька вертольотів.

Загалом за добу окупанти втратили:

4 танки;

5 одиниць броньованої техніки;

26 автівок;

8 артилерійських систем.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати ворога.

Повідомляється, що українські захисники й далі продовжують боронити українські землі на Донецькому та Луганському напрямках.

Нагадаємо, ЗСУ за добу на сході знищили майже сотню рашистів та їхню техніку.

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