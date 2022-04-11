Із Луганщини під пострілами евакуйовано 500 людей: Верещук про роботу гумкоридорів

Третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо забезпечення проїзду колони автобусів із Запоріжжя

Усього за сьогодні, 11 квітня, евакуйовано 4 354 людини

Віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук озвучила результати роботи гуманітарних коридорів 11 квітня 2022 року:

За сьогодні евакуйовано 4 354 людини.

Із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3854 людини. З них:

556 осіб – маріупольці;

3298 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо забезпечення проїзду колони автобусів із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака й Енергодара. Вони тримають їх на блокпості у Василівці.

Із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати понад 500 людей.

Раніше стало відомо, що окупанти зірвали заплановану на 9 квітня евакуацію Бердянська.