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    Події в Україні

    Із Луганщини під пострілами евакуйовано 500 людей: Верещук про роботу гумкоридорів

    Третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо забезпечення проїзду колони автобусів із Запоріжжя - Із Луганщини під пострілами евакуйовано 500 людей: Верещук про роботу гумкоридорів
    Третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо забезпечення проїзду колони автобусів із Запоріжжя
    фото: president.gov.ua

    Усього за сьогодні, 11 квітня, евакуйовано 4 354 людини

    Віце-прем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук озвучила результати роботи гуманітарних коридорів 11 квітня 2022 року:

    За сьогодні евакуйовано 4 354 людини.

    Із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3854 людини. З них:

    • 556 осіб – маріупольці;
    • 3298 осіб – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

    Третій день поспіль окупанти порушують домовленості щодо забезпечення проїзду колони автобусів із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака й Енергодара. Вони тримають їх на блокпості у Василівці.

    Із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області, попри постійні порушення режиму тиші окупантами, сьогодні вдалося евакуювати понад 500 людей.

    Раніше стало відомо, що окупанти зірвали заплановану на 9 квітня евакуацію Бердянська.

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    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Попасна Україна міст пологи Павло Кириленко окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Із Луганщини під пострілами евакуйовано 500 людей: Верещук про роботу гумкоридорів