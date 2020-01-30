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    «Ти ж хотіла русского міра!»: киянка змусила Нелю Штепу тікати з супермаркету (відео)

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    Ексмерка&nbsp;Слов'янська Неля Штепа у столичному супермаркеті - «Ти ж хотіла русского міра!»: киянка змусила Нелю Штепу тікати з супермаркету (відео)
    Ексмерка Слов'янська Неля Штепа у столичному супермаркеті
    Фото: скріншот відео

    Штепу застукали у київському супермаркету за покупками

    Ексмерку Слов'янська Нелю Штепу, обвинувачену в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи, зловили в київському торговому центрі «Орнамент» за покупками.

    Відео зі Штепою зняла жінка, влаштувавши їй допит у супермаркеті.

    Коли стався цей інцидент – невідомо. Відео з’явилося на сторінці користувача Позивний Колим у Twitter 29 січня.

    «Ви Штепа? А що ви тут робите? Чому не в Донецьку – вашому місті? Ви ж так любите «русскій мір»... Я в шоці. Яке нахабство. Наробити такої біди і ходити спокійнісінько… Хотіла «русского міра», а тепер за покупками тут ходить!» – обурилася киянка.

    Штепа спочатку вела діалог із киянкою, а потім покинула свій візок із продуктами і вибігла з супермаркету.

    Нагадаємо, справа ексмера міста Слов'янська Нелі Штепи розглядається більше п'яти років. Розумні строки, за словами адвоката, з урахуванням європейської практики, порушені. Штепа близько трьох років провела у Харківському СІЗО, перш ніж суд відправив її під домашній арешт.

    Водночас, на думку прокуратури, затримки в розгляді справи, пов'язані, в тому числі, зі зміною складу колегії суддів, зміною підсудності, а також нез'явленнями адвокатів і підсудної.

    24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Штепа проти України» ухвалив рішення про виплату їй Україною 3 600 євро. Згідно з постановою ЄСПЛ, Україна порушила право Штепи на судовий розгляд «протягом розумного строку». Також суд відмовив їй у виплаті повної суми в 60 100 євро, визнавши вимоги надмірними, а претензії - необгрунтованими.

    20 січня стало відомо, що Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала 3 600 євро компенсації за порушення права на свободу.

    Штепа була затримана 11 липня 2014 року за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи. Їй загрожує довічне ув'язнення. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені «під дулом автомата».

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