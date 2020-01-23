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    Штепа знову балотуватиметься в мери Слов'янська

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    <span>Неля Штепа повідомила, що з тих грошей, які отримала від Європейського суду - компенсації за порушення права на свободу, вона &laquo;80 тисяч віддала на благодійність&raquo;</span> - Штепа знову балотуватиметься в мери Слов'янська
    Неля Штепа повідомила, що з тих грошей, які отримала від Європейського суду - компенсації за порушення права на свободу, вона «80 тисяч віддала на благодійність»

    Неля Штепа очолювала Слов'янськ у 2010 - 2014 роках

    Ексмер Слов'янська Донеччини Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і створення тергрупи, заявила про намір балотуватися в мери Слов'янська. Про це вона сказала в ефірі місцевого телеканал «С-плюс».

    «Ті, хто сьогодні сподіваються, що мене закриють, і я не зможу подати свою кандидатуру на вибори міського голови, розслабтеся. Я подам, я встигну, нікуди мене не закриють, бо ця стаття неконституційна», - сказала Штепа.

    Водночас вона також запевняла, що веде «моральний спосіб життя» - не вживає наркотики, не п'є спиртне, не палить. «Живу одна і одружена тільки зі Слов'янськом», - додала вона.

    Штепа повідомила, що з тих грошей, які отримала від Європейського суду - компенсації за порушення права на свободу, вона «80 тисяч віддала на благодійність».

    Нагадаємо, справа ексмера міста Слов'янська Нелі Штепи розглядається більше п'яти років. Розумні строки, за словами адвоката, з урахуванням європейської практики, порушені. Штепа близько трьох років провела у Харківському СІЗО, перш ніж суд відправив її під домашній арешт.

    Водночас, на думку прокуратури, затримки в розгляді справи, пов'язані, в тому числі, зі зміною складу колегії суддів, зміною підсудності, а також нез'явленнями адвокатів і підсудної.

    24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Штепа проти України» ухвалив рішення про виплату їй Україною 3 600 євро. Згідно з постановою ЄСПЛ, Україна порушила право Штепи на судовий розгляд «протягом розумного строку». Також суд відмовив їй у виплаті повної суми в 60 100 євро, визнавши вимоги надмірними, а претензії - необгрунтованими.

    Тож 20 січня стало відомо, що ексмер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи, за рішенням ЄСПЛ отримала 3 600 євро компенсації за порушення права на свободу.

    Штепа була затримана 11 липня 2014 року за обвинуваченням у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, створення терористичної групи. Їй загрожує довічне ув'язнення. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені «під дулом автомата».

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