За кількістю звернень до ЄСПЛ Україна посідає третє місце



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щодо України у ЄСПЛ перебуває на розгляді 8833 справи

Україна залишається у трійці країн, громадяни яких найбільше звертаються до Європейського суду з прав людини.

Про це йдеться в оприлюдненій у середу доповіді про діяльність ЄСПЛ за 2019 рік.

«Станом на 31 грудня 2019 року найбільше справ, які перебувають на розгляді, були спрямовані проти Російської Федерації (25,2%). Далі йдуть Туреччина (15,5%), Україна (14,8%), Румунія (13,2%) та Італія (5,1%)», - повідомили у суді.

Щодо України у ЄСПЛ перебуває на розгляді 8833 справи.

«Чверть позовів, які нині перебувають на розгляді, стосуються РФ. Статистика за 2019 рік засвідчує зростання кількості нових позовів проти Боснії і Герцеговини, Російської Федерації, Туреччини та України», - узагальнили у ЄСПЛ.

Загалом, зазначається у доповіді, у 2019 році на розгляді у суді перебувало 59 тис. 800 справ.

Упродовж минулого року ЄСПЛ ухвалив 884 рішення.

До слова, Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону «Про очищення влади» (люстрацію) порушенням Конвенції про захист прав людини.

Як повідомлялося, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У рішенні ЄСПЛ йшлося про те, що український закон «Про очищення влади» не відповідає Конвенції про захист прав людини та порушує права держслужбовців.

Також нагадаємо, що 24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Штепа проти України» ухвалив рішення про виплату їй Україною 3 600 євро. Згідно з постановою ЄСПЛ, Україна порушила право Штепи на судовий розгляд «протягом розумного строку». Також суд відмовив їй у виплаті повної суми в 60 100 євро, визнавши вимоги надмірними, а претензії - необгрунтованими.

Тож 20 січня стало відомо, що ексмер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної групи, за рішенням ЄСПЛ отримала 3 600 євро компенсації за порушення права на свободу.

Джерело: Укрінформ