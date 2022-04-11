Тисячі українців разом із рятувальниками розбирають завали у містах на Київщині

Добровольці зголосилися допомагати рятувальникам у зруйнованих росіянами містечках за рекордні шість днів

Понад вісім тисяч українців зголосилися допомагати рятувальникам ДСНС розбирати завали на звільненій від російських військових Київщині. Про це повідомила ДСНС у Telegram.

Понад половина охочих – це мешканці Київської та Чернігівської областей.

У ДСНС кажуть, що така кількість добровільних помічників зголосилася лише протягом шести останніх днів.

«Така небайдужість вражає і надихає! Численні звернення і дзвінки на кшталт «я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?» підтверджують вашу рішучість допомогти людям», − розповіли рятувальники.

Вони також попередили, що органи місцевої влади та самоврядування не в змозі залучити всіх одночасно. Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами російської федерації, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території.

Нагадаємо, у Бородянці сотні рятувальників розбирають завали та дістають тіла.

Кількість жертв рашистів у Київській області стане відомо за кілька тижнів.