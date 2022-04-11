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    Тисячі українців разом із рятувальниками розбирають завали у містах на Київщині

    Добровольці допомагають рятувальникам розбирати завали&nbsp; - Тисячі українців разом із рятувальниками розбирають завали у містах на Київщині
    Добровольці допомагають рятувальникам розбирати завали 
    фото: ДСНС України

    Добровольці зголосилися допомагати рятувальникам у зруйнованих росіянами містечках за рекордні шість днів

    Понад вісім тисяч українців зголосилися допомагати рятувальникам ДСНС розбирати завали на звільненій від російських військових Київщині. Про це повідомила ДСНС у Telegram.

    Понад половина охочих – це мешканці Київської та Чернігівської областей.

    У ДСНС кажуть, що така кількість добровільних помічників зголосилася лише протягом шести останніх днів.

    «Така небайдужість вражає і надихає! Численні звернення і дзвінки на кшталт «я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?» підтверджують вашу рішучість допомогти людям», − розповіли рятувальники.

    Вони також попередили, що органи місцевої влади та самоврядування не в змозі залучити всіх одночасно. Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами російської федерації, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території.

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    Нагадаємо, у Бородянці сотні рятувальників розбирають завали та дістають тіла.

    Кількість жертв рашистів у Київській області стане відомо за кілька тижнів.

    Теги: ДСНС війна добровольці Київщина рятувальники
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    Тисячі українців разом із рятувальниками розбирають завали у містах на Київщині