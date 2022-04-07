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    Рятувальники показали «братські подарунки» росіян у Броварському районі (фото, відео)

    У селі Бервиця рятувальники знаходять на вулицях безліч снарядів - Рятувальники показали «братські подарунки» росіян у Броварському районі (фото, відео)
    У селі Бервиця рятувальники знаходять на вулицях безліч снарядів
    фото: ДСНС

    Триває розмінування території Броварського району Київщини

    У Броварському районі Київської області триває робота рятувальників над подолання наслідків варварських дій російських окупантів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

    Так, у селі Богданівка ведеться робота з обстеження житлових будинків на наявність «братських подарунків» та розмінуванню територій. Рятувальники показали наслідки «руського міра» у селі. Роботи із зачистки тривають.

    6 квітня рятувальники приступили до роботи щодо розмінування території села Бервиця, розташованого на території Броварського району.

    У селі Залісся Великодимерської громади рятувальники виявляють безліч снарядів, що не розірвалися. «Ось такими сюрпризами нашпигували окупанти нашу землю...» - повідомили бійці ДСНС.

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    Рятувальники показали «братські подарунки» росіян у Броварському районі (фото, відео)
    Рятувальники показали «братські подарунки» росіян у Броварському районі (фото, відео)

    Наразі у Броварському районі Київської області триває робота над подолання наслідків варварських дій російських окупантів.

    Як повідомлялося, у Броварському районі Київської області місцевий мешканець загинув від вибуху замінованої окупантами машини.

    Комендантську годину у селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад Броварського району Київщини продовжено ще на три доби.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Рятувальники показали «братські подарунки» росіян у Броварському районі (фото, відео)