Рятувальники показали «братські подарунки» росіян у Броварському районі (фото, відео)

У селі Бервиця рятувальники знаходять на вулицях безліч снарядів

Триває розмінування території Броварського району Київщини

У Броварському районі Київської області триває робота рятувальників над подолання наслідків варварських дій російських окупантів. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Так, у селі Богданівка ведеться робота з обстеження житлових будинків на наявність «братських подарунків» та розмінуванню територій. Рятувальники показали наслідки «руського міра» у селі. Роботи із зачистки тривають.

6 квітня рятувальники приступили до роботи щодо розмінування території села Бервиця, розташованого на території Броварського району.

У селі Залісся Великодимерської громади рятувальники виявляють безліч снарядів, що не розірвалися. «Ось такими сюрпризами нашпигували окупанти нашу землю...» - повідомили бійці ДСНС.

Наразі у Броварському районі Київської області триває робота над подолання наслідків варварських дій російських окупантів.

Як повідомлялося, у Броварському районі Київської області місцевий мешканець загинув від вибуху замінованої окупантами машини.

Комендантську годину у селах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад Броварського району Київщини продовжено ще на три доби.