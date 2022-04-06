Нас чекають страшні знахідки: рятувальники почали розбирати знищені будинки у Бородянці (фото)

Бородянка – ще один куточок Київщини, який нелюди прославили на увесь світ своїми звірствами

Рятувальники почали розбирати завали на вулиці Центральній у Бородянці, що на Київщині. Про це інформує пресслужба ДСНС України.

«Дивлячись на масштаби руйнувань, ми можемо лише здогадуватись про те, скільки страшних знахідок чекає на нас», – ідеться у повідомленні.

Навіть після побаченого у Бучі чи Гостомелі не можна бути готовим спокійно сприймати страшну смерть кожної невинної душі, вважають рятувальники.

«Але ми не орки, ми не можемо нікого залишити просто неба, тому обов'язково знайдемо усіх, щоб рідні могли належним чином проститися із жертвами російських нелюдів», – повідомляє ДСНС.

Нагадаємо, раніше у мережу виклали жахливі кадри зруйнованої Бородянки. Відео невідомі оператори зняли на дрон з висоти пташиного польоту.

Селище Бородянка на Київщині п'ять днів тому звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

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