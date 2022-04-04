Рятувальники почали розміновувати звільнені землі на Київщині (фото)

У піротехніків, на жаль, роботи буде дуже багато

У піротехніків, на жаль, роботи буде дуже багато

Обов'язково повідомляйте рятувальників про небезпечні знахідки

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки.

На жаль, українцям нині треба добре знати ці правила. Рятувальники виклали кадри з Київщини, усипаної мінами, снарядами, гранатами та іншими смертельними «дарунками» російської армії.

Працівники Державної служби з Надзвичайних ситуацій тепер працюють над тим, аби розмінувати території, які були під окупацією путінської орди.

«Як би нам хотілось і далі розповідати правила безпеки, використовуючи лише макети, плакати та муляжі. І ніколи ми не хотіли, щоб саме наші міста та села, наша прекрасна українська земля стали уособленням цього Дня, покликаного привернути увагу світу до страшних наслідків збройних конфліктів для мирного населення.

Наші піротехніки продовжують розміновувати забруднені території, а ми вкотре закликаємо громадськість не забувати про правила поводження із вибухонебезпечними предметами.

Уважно дивіться під ноги і обов'язково повідомляйте про небезпечні знахідки рятувальників», − закликає ДСНС.

Нагадаємо, окупанти продовжують завдавати шкоди українцям. Крім обстрілів та мародерства, вони почали мінувати територію нашої держави.

«Відсьогодні, задля вашої безпеки, ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.

Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям!», − заявили співробітники ДСНС України.